Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Pat Cummins will captain Sunrisers Hyderabad in IPL 2026 SRH confirmed ahead of the auction
IPL 2026 में पैट कमिंस कप्तानी करेंगे या कोई और? सनराइजर्स हैदराबाद ने ऑक्शन से पहले किया कंफर्म

IPL 2026 में पैट कमिंस कप्तानी करेंगे या कोई और? सनराइजर्स हैदराबाद ने ऑक्शन से पहले किया कंफर्म

संक्षेप: आईपीएल 2026 ऑक्सन से पहले पैट कमिंस को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कमिंस आगामी सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की कप्तानी करेंगे या नहीं? एसआरएच ने इसकी पुष्टि कर दी है।

Mon, 17 Nov 2025 09:45 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) ने हाल ही में अपने स्क्वॉड से आठ खिलाड़ियों को रिलीज किया। एसआरएच ने रिटेंशन के बाद ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। एसआरएच ने मिनी ऑक्शन से पहले कंफर्म कर दिया कि कमिंस ही आईपीएल 2026 में टीम की कप्तानी करेंगी। फ्रेंचाइजी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें कमिंस की तस्वीरों के साथ कप्तान के रूप में उनकी पुष्टि की। हालांकि, पोस्ट में इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कमिंस लगातार तीसरी बार फ्रेंचाइजी की बागडोर संभालेंगे। उन्होंने आईपीएस 2024 में एडेन मारक्रम से एसआरएच की कप्तानी संभाली थी। सनराइजर्स ने तब ऑक्शन में कमिंस को 20.50 करोड़ रुपये में खरीदा था। टीम 17वें सीजन में उपविजेता रही। उन्हें सनराइजर्स ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया। पिछले सीजन में एसआरएच अंक तालिका में छठे स्थान पर रही।

ये भी पढ़ें:मोहम्मद शमी समेत ये 9 प्लेयर्स हुए हैदराबाद से अलग, 25 करोड़ का है अब पर्स

कमिंस एसआरएच से पहले आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के लिए खेल चुके हैं। कमिंस इन दिनों पीठ की चोट से जूझ रहे हैं। वह चोट के कारण पर्थ में होने वाले पहले एशेज टेस्ट से आधिकारिक तौर पर बाहर हो गए हैं लेकिन उनके ब्रिसबेन में दूसरे मैच में खेलने की उम्मीद है। स्टीव स्मिथ 21 नवंबर से इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे। दूसरा टेस्ट चार दिसंबर से शुरू होगा।

ये भी पढ़ें:IPL रिटेंशन के बाद किस टीम के पास कितने पैसे बचे? KKR का छप्पर फाड़ पर्स

बता दें कि मिनी ऑक्शन के आयोजन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा। एसआरएच ने ऑक्शन से पहले एक बड़े बदलाव के तहत अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) में ट्रेड किया जबकि स्पिनर एडम जम्पा और राहुल चाहर को रिलीज कर दिया। ऐसा लगता है कि इन फैसलों का उद्देश्य कमिंस की विशेषज्ञता के अनुरूप गेंदबाजी आक्रमण को फिर से संतुलित करना है। ऑक्शन के लिए एसआरएच के पास 25.50 करोड़ रुपये का पर्स बचा है।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Pat Cummins Sunrisers Hyderabad IPL 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |