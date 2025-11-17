IPL 2026 में पैट कमिंस कप्तानी करेंगे या कोई और? सनराइजर्स हैदराबाद ने ऑक्शन से पहले किया कंफर्म

संक्षेप: आईपीएल 2026 ऑक्सन से पहले पैट कमिंस को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कमिंस आगामी सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की कप्तानी करेंगे या नहीं? एसआरएच ने इसकी पुष्टि कर दी है।

सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) ने हाल ही में अपने स्क्वॉड से आठ खिलाड़ियों को रिलीज किया। एसआरएच ने रिटेंशन के बाद ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। एसआरएच ने मिनी ऑक्शन से पहले कंफर्म कर दिया कि कमिंस ही आईपीएल 2026 में टीम की कप्तानी करेंगी। फ्रेंचाइजी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें कमिंस की तस्वीरों के साथ कप्तान के रूप में उनकी पुष्टि की। हालांकि, पोस्ट में इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी गई।

कमिंस लगातार तीसरी बार फ्रेंचाइजी की बागडोर संभालेंगे। उन्होंने आईपीएस 2024 में एडेन मारक्रम से एसआरएच की कप्तानी संभाली थी। सनराइजर्स ने तब ऑक्शन में कमिंस को 20.50 करोड़ रुपये में खरीदा था। टीम 17वें सीजन में उपविजेता रही। उन्हें सनराइजर्स ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया। पिछले सीजन में एसआरएच अंक तालिका में छठे स्थान पर रही।

कमिंस एसआरएच से पहले आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के लिए खेल चुके हैं। कमिंस इन दिनों पीठ की चोट से जूझ रहे हैं। वह चोट के कारण पर्थ में होने वाले पहले एशेज टेस्ट से आधिकारिक तौर पर बाहर हो गए हैं लेकिन उनके ब्रिसबेन में दूसरे मैच में खेलने की उम्मीद है। स्टीव स्मिथ 21 नवंबर से इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे। दूसरा टेस्ट चार दिसंबर से शुरू होगा।