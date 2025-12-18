Ashes: पैट कमिंस का अनोखा कारनामा, टेस्ट क्रिकेट में तोड़ा जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड

Cricket Logo
Pat Cummins unique feat in AUS vs ENG 3rd Ashes Test breaks Jasprit Bumrah record after dismissing Joe Root At Adelaide
AUS vs ENG 3rd Ashes Test: पैट कमिंस ने इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन तीन विकेट चटकाए। उन्होंने भारत के स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह का एक रिकॉर्ड तोड़ डाला है।

Dec 18, 2025 03:04 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा एशेज टेस्ट एडिलेड के मैदान पर खेला जा रहा है। गुरुवार को मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलयाई गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 14 ओवर में 54 रन देकर तीन अहम विकेट चटकाए। उन्होंने ओपनर जैक क्रॉली (9), दिग्गज बल्लेबाज जो रूट (19) और विकेटकीपर जेमी स्मिथ (22) का शिकार किया। कमिंस ने अनोखा कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारत के धाकड़ पेसर जसप्रीत बुमराह का एक रिकॉर्ड तोड़ डाला है।

सबसे ज्यादा बार रूट को किया आउट

दरअसल, कमिंस टेस्ट में रूट को सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने 12वीं बार रूट का शिकार किया। बुमराह ने रूट को 11 मर्तबा पवेलियन की राह दिखाई है। वहीं, कमिंस ने ओवरऑल लिस्ट में बुमराह की बराबरी कर ली है। वह संयुक्त रूप से सबसे अधिक बार रूट का शिकार करने वाले बॉलर बन चुके हैं। दोनों ने अब तक 15-15 मर्तबा रूट को आउट किया है। कंगारू पेसर मिचेल स्टार्क और भारत के स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा संयुक्त रूप से दूसरे पायदान हैं। दोनों ने 14-14 बार रूट को अपने जाल में फंसाया। उनके बाद ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड (13) हैं।

जो रूट

इंग्लैंड का दारोमदार बेन स्टोक्स पर

एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन स्टंप्स के समय इंग्लैंड का पहली पारी में स्कोर 68 ओवर में 213/8 है। मेहमान टीम 158 रन पीछे है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 371 रन बनाए थे। इंग्लैंड का दारोमदार कप्तान बेन स्टोक्स पर टिका है जो 151 गेंद पर 45 रन बनाकर खेल रहे हैं। उनके साथ दूसरे छोर पर जोफ्रा आर्चर (नाबाद 30) हैं। इंग्लैंड का स्कोर एक समय आठ विकेट पर 168 रन था और लग रहा था कि उसकी पहली पारी दूसरे दिन ही समाप्त हो जाएगी लेकिन स्टोक्स और आर्चर दिन के अंतिम 14 ओवर में कोई विकेट नहीं गिरने दिया। दोनों ने नौवें विकेट के लिए 45 रन जोड़ लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए कैमन ग्रीन ने एक जबकि स्कॉट बोलैंड और नाथ लियोन ने दो-दो विकेट लिए। लियोन (564) ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरे सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने ग्लेन मैकग्रा (563) को पछाड़ा।

