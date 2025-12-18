Ashes: पैट कमिंस का अनोखा कारनामा, टेस्ट क्रिकेट में तोड़ा जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड

संक्षेप: AUS vs ENG 3rd Ashes Test: पैट कमिंस ने इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन तीन विकेट चटकाए। उन्होंने भारत के स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह का एक रिकॉर्ड तोड़ डाला है।

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा एशेज टेस्ट एडिलेड के मैदान पर खेला जा रहा है। गुरुवार को मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलयाई गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 14 ओवर में 54 रन देकर तीन अहम विकेट चटकाए। उन्होंने ओपनर जैक क्रॉली (9), दिग्गज बल्लेबाज जो रूट (19) और विकेटकीपर जेमी स्मिथ (22) का शिकार किया। कमिंस ने अनोखा कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारत के धाकड़ पेसर जसप्रीत बुमराह का एक रिकॉर्ड तोड़ डाला है।

सबसे ज्यादा बार रूट को किया आउट दरअसल, कमिंस टेस्ट में रूट को सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने 12वीं बार रूट का शिकार किया। बुमराह ने रूट को 11 मर्तबा पवेलियन की राह दिखाई है। वहीं, कमिंस ने ओवरऑल लिस्ट में बुमराह की बराबरी कर ली है। वह संयुक्त रूप से सबसे अधिक बार रूट का शिकार करने वाले बॉलर बन चुके हैं। दोनों ने अब तक 15-15 मर्तबा रूट को आउट किया है। कंगारू पेसर मिचेल स्टार्क और भारत के स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा संयुक्त रूप से दूसरे पायदान हैं। दोनों ने 14-14 बार रूट को अपने जाल में फंसाया। उनके बाद ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड (13) हैं।