कमिंस और हेड को IPL फ्रेंचाइजी से मिला 58-58 करोड़ का ऑफर, दोनों के सामने एक हैरतअंगेज शर्त

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और धाकड़ बल्लेबाज ट्रैविस हेड को एक आईपीएल फ्रेंचाइजी से बहुत तगड़ा ऑफर मिला है। हालांकि, दोनों खिलाड़ियों के सामने एक हैरतअंगेज शर्त भी रखी गई।

दुनियाभर में इस समय टी20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट का बोलबाला है। अनेक खिलाड़ी फ्रेंचाइजी क्रिकेट को तरजीह दे रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएस) दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग है। आईपीएल में खिलाड़ियों पर जमकर पैसों की बरसात होती है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और धाकड़ बल्लेबाज आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआएच) के लिए खेले थे। अब दोनों को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक आईपीएल फ्रेंजाइजी ने दोनों को विभिन्न टी20 फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट में खेलने के लिए बहुत तगड़ा ऑफर दिया और एक हैरतअंगेज शर्त रखी। दरअसल, दोनों को इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने के लिए कहा गया।

सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कप्तान कमिंस और विस्फोटक बल्लेबाज हेड को फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने के लिए हर साल 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 58 करोड़ रुपये) की पेशकश की गई। फिलहाल, कमिंस अपने केंद्रीय अनुबंध, कप्तानी और मैच फीस से तकरीबन 26 करोड़ रुपये कमाते हैं। हेड सभी प्रारूपों में खेलने के बावजूद अपने कप्तान से कम कमाते हैं। हालांकि, दोनों ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वैसे, इस हैरान कर देने वाले ऑफर ने बिग बैश लीग (बीबीएल) के निजीकरण की चर्चाओं को जन्म दिया है। ऑस्ट्रेलियाई टी20 लीग का एक दशक से भी ज्यादा समय से आयोजन हो रहा मगर खिलाड़ियों को ज्यादा सैलरी नहीं मिलती।