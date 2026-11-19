'मैंने हर सवाल का जवाब दे दिया है', कैमरन बैनक्रॉफ्ट के खुलासे पर आया कप्तान पैट कमिंस का बयान
कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने बुधवार 18 नवंबर को बॉल टैंपरिंग कांड पर खुलासा किया है। इसके बाद पैट कमिंस का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने पहले ही हर सवाल का जवाब दे दिया है।
ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है कि 2018 में हुई बॉल टैंपरिंग के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उस्मान ख्वाजा ने अपनी किताब में दावा किया था कि सैंडपेपर के बारे में सभी को पता था। यहां तक कि पैट कमिंस की एक घंटे से ज्यादा देर तक चली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस खिलाड़ी ने बयान दिया है, जिसने बॉल टैंपर की थी। ये कैमरन बैनक्राफ्ट हैं, जिन्होंने 4000 से ज्यादा शब्दों में अपनी बात कही है। इस पर पैट कमिंस ने कहा है कि वह सारे सवालों के जवाब दे चुके हैं।
बैनक्रॉफ्ट ने बताया है कि 8 साल पहले क्या हुआ था। उन्होंने कहा है कि सिर्फ केपटाउन में नहीं, बल्कि इससे पहले मैच में भी बॉल टैंपरिंग हुई थी। उन्होंने नाम लेकर बताया है कि किसकी क्या भूमिका थी। हालांकि, बैनक्रॉफ्ट के बयान से पहले ही ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने एक फोरम बनाया है, जिसमें वह खिलाड़ियों के बयान चाहते हैं, लेकिन किसी को कोई सजा नहीं मिलेगी। अपने कॉलम में बैनक्रॉफ्ट ने पिछले शुक्रवार को सिडनी में कमिंस की 68 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें इससे गुस्सा आया, अकेलापन महसूस हुआ और ऐसा लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। कमिंस ने कहा था कि ख्वाजा का यह दावा कि सबको पता है, "100% गलत" है और ख्वाजा पर लोगों की जिंदगी को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था।
अब पैट कमिंस की ओर से फिर से बयान आया है। कमिंस के एजेंट नील मैक्सवेल ने क्रिकंफो को उनसे जुड़ा स्टेटमेंट शेयर किया। मैक्सवेल ने कहा, "आठ साल में पैट की बात नहीं बदली है। वह पहले दिन से ही लगातार इस पर अड़े हुए हैं। पैट को कैम(बैनक्रॉफ्ट) के लिए दुख है। वह बहुत कुछ झेल चुके हैं। हम लोगों से पैट के इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट दोबारा पढ़ने की रिक्वेस्ट करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसका उन्होंने जवाब न दिया हो और इसमें कैम ने अब जो कहा है, उसका जवाब भी शामिल है।" एजेंट मैक्सवेल ने आगे बताया, "पैट ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को फिर से बनाया है। केप टाउन के उस 24 साल के लड़के ने टीम को ठीक करने का फैसला किया और आठ साल तक ऐसा किया।"
बैनक्रॉफ्ट के कॉलम के जवाब में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा, "हम इस बात का सम्मान करते हैं कि कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने अपनी कहानी बताई है और हम उनके कमेंट्स पर विचार करने के लिए समय लेंगे। हमें उम्मीद है कि 2018 की घटनाओं के कई पहलू होंगे, इसीलिए हमने लोगों के लिए घटनाओं पर अपना नज़रिया देने के लिए एक फ़ोरम बनाया है। हम टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस को फ़ाइनल कर रहे हैं और जल्द से जल्द प्रोसेस शुरू करेंगे।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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