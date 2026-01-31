पैट कमिंस बाहर, स्टीव स्मिथ को जगह नहीं; ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड में किए 2 बड़े बदलाव

Cricket Logo
संक्षेप:

ऑस्ट्रेलिया ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप से पहले स्क्वॉड में दो बड़े बदलाव किए हैं। पैट कमिंस चोटिल होने की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उनके अलावा एक और बदलाव हुआ है। स्टीव स्मिथ को जगह नहीं मिली है।

Jan 31, 2026 01:02 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ऑस्ट्रेलिया ने 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी फाइनल स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका पैट कमिंस के रूप में लगा है। कमिंस बैक इंजरी की वजह से टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। पैट कमिंस समेत ऑस्ट्रेलिया ने अपने 15 खिलाड़ियों के फाइनल स्क्वॉड में कुल 2 बदलाव किए हैं। टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट को भी टीम से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह बेन ड्वार्शियस ने ली है। बिग बैश में धमाल मचाने वाले स्टीव स्मिथ को स्क्वॉड में नहीं चुना गया है।

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बेन ड्वार्शियस और बल्लेबाज मैथ्यू रेनशॉ ऑस्ट्रेलिया की 15 खिलाड़ियों की टीम में शामिल हुए हैं और सेलेक्टर टोनी डोडमाइड का मानना ​​है कि यह जोड़ी 7 फरवरी को भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाले टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है।

जोश हेजलवुड, टिम डेविड और नाथन एलिस सभी वर्ल्ड कप के लिए फिट घोषित कर दिए गए हैं। हेजलवुड एशेज से पहले हैमस्ट्रिंग और अकिलीज में चोट लगने के बाद से नहीं खेले हैं। डेविड हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण BBL के ज्यादातर मैच और पाकिस्तान सीरीज नहीं खेल पाए थे, जबकि एलिस हैमस्ट्रिंग में हल्की चोट के कारण BBL फाइनल और पाकिस्तान दौरे से बाहर रहे थे।

बेन डोडेमाइड ने कहा, "पैट को अपनी पीठ की चोट से उबरने के लिए ज्यादा समय चाहिए, इसलिए बेन एक अच्छा रिप्लेसमेंट हैं जो लेफ्ट-आर्म पेस बॉलिंग के साथ-साथ शानदार फील्डिंग और निचले क्रम में अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि अच्छी गति से गेंद को स्विंग कराने की उनकी क्षमता और चतुर वेरिएशन उन परिस्थितियों के लिए बहुत उपयुक्त होंगे जिनकी हम उम्मीद करते हैं और टीम के ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए भी।

मैट (रेनशॉ) ने हाल ही में सभी फॉर्मेट में प्रभावित किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड बुल्स और ब्रिस्बेन हीट के लिए व्हाइट बॉल फॉर्मेट में कई भूमिकाएं शामिल हैं।

टॉप ऑर्डर सेट होने और श्रीलंका में पूल स्टेज में स्पिन के लिए मददगार पिच होने की उम्मीद के साथ, हमें यह भी लगता है कि मैट मिडिल ऑर्डर को अतिरिक्त सपोर्ट देंगे, जबकि टिम डेविड टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में अपने वापसी के प्रोग्राम को पूरा करेंगे। एक लेफ्ट-हैंडर होने के नाते, वह (रेनशॉ) मिडिल ऑर्डर बैटिंग में एक अलग विकल्प भी देते हैं।"

ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप टीम: मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनोली, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा

