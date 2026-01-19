पैट कमिंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले कुछ मैचों से बाहर, चीफ सिलेक्टर ने दी अहम जानकारी
T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक बड़ा झटका दिग्गज गेंदबाज पैट कमिंस के तौर पर लगा है, जो टी20 विश्व कप के पहले कुछ मैचों से बाहर बैठेंगे। इस बात की पुष्टि खुद ऑस्ट्रेलिया के चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने की है।
T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक बड़ा झटका लगा है। दिग्गज गेंदबाज पैट कमिंस टी20 विश्व कप के पहले कुछ मैचों से बाहर बैठेंगे। इस बात की पुष्टि खुद ऑस्ट्रेलिया की टीम के चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने की है। पैट कमिंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे या तीसरे मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए उपलब्ध होंगे। ये बात खुद जॉर्ज बेली ने कही है, क्योंकि उनकी कमर में समस्या है, जिसकी वजह से वे कई मैच मिस कर चुके हैं।
पैट कमिंस 2025-26 एशेज सीरीज से पहले लगी लम्बर बोन स्ट्रेस इंजरी से अभी पूरी तरह नहीं उबरे हैं। चोट के बीच में उन्होंने एक टेस्ट भी खेला था, जिसमें उन्होंने 6 विकेट लिए थे, लेकिन अगले दो मैचों से बाहर रहे। 5 टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज के चार मैचों में वे बाहर बैठे थे। ऐसे में उनके टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भाग लेने पर संशय था, लेकिन सिलेक्टर्स ने उनको टीम में चुना है, क्योंकि उनके टूर्नामेंट के दूसरे हाफ में खेलने की संभावना है। इसी वजह से उनको प्रारंभिक टीम में शामिल किया है।
पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले खेली जाने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान करते वक्त पैट कमिंस को लेकर सिलेक्टर और पूर्व क्रिकेटर जॉर्ज बेली ने जानकारी दी। उन्होंने बताया, "वह शायद टूर्नामेंट में थोड़ी देर बाद, तीसरे या चौथे गेम के आसपास उस वर्ल्ड कप ग्रुप में शामिल होंगे। जाहिर है, अगर कुछ होता है और हमें उसे कवर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो हम करेंगे।"
कमिंस 29 जनवरी से 1 फरवरी तक पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज से भी बाहर हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम को पाकिस्तान से सीधे श्रीलंका आना है, जहां वे 11 फरवरी को कोलंबो में आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप 2026 मैच खेलेंगे। कमिंस के अलावा, ग्लेन मैक्सवेल, जोश हेजलवुड, टिम डेविड और नाथन एलिस को भी इस सीरीज के लिए नहीं चुना गया है। टिम डेविड और जोश हेजलवुड भी चोटिल हैं, जबकि मैक्सवेल और एलिस को आराम दिया गया है।