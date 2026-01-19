Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Pat Cummins ruled out of 2 3 opening Games of T20 World Cup 2026 big blow to Australia
पैट कमिंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले कुछ मैचों से बाहर, चीफ सिलेक्टर ने दी अहम जानकारी

पैट कमिंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले कुछ मैचों से बाहर, चीफ सिलेक्टर ने दी अहम जानकारी

संक्षेप:

T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक बड़ा झटका दिग्गज गेंदबाज पैट कमिंस के तौर पर लगा है, जो टी20 विश्व कप के पहले कुछ मैचों से बाहर बैठेंगे। इस बात की पुष्टि खुद ऑस्ट्रेलिया के चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने की है।

Jan 19, 2026 12:54 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक बड़ा झटका लगा है। दिग्गज गेंदबाज पैट कमिंस टी20 विश्व कप के पहले कुछ मैचों से बाहर बैठेंगे। इस बात की पुष्टि खुद ऑस्ट्रेलिया की टीम के चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने की है। पैट कमिंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे या तीसरे मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए उपलब्ध होंगे। ये बात खुद जॉर्ज बेली ने कही है, क्योंकि उनकी कमर में समस्या है, जिसकी वजह से वे कई मैच मिस कर चुके हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पैट कमिंस 2025-26 एशेज सीरीज से पहले लगी लम्बर बोन स्ट्रेस इंजरी से अभी पूरी तरह नहीं उबरे हैं। चोट के बीच में उन्होंने एक टेस्ट भी खेला था, जिसमें उन्होंने 6 विकेट लिए थे, लेकिन अगले दो मैचों से बाहर रहे। 5 टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज के चार मैचों में वे बाहर बैठे थे। ऐसे में उनके टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भाग लेने पर संशय था, लेकिन सिलेक्टर्स ने उनको टीम में चुना है, क्योंकि उनके टूर्नामेंट के दूसरे हाफ में खेलने की संभावना है। इसी वजह से उनको प्रारंभिक टीम में शामिल किया है।

पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले खेली जाने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान करते वक्त पैट कमिंस को लेकर सिलेक्टर और पूर्व क्रिकेटर जॉर्ज बेली ने जानकारी दी। उन्होंने बताया, "वह शायद टूर्नामेंट में थोड़ी देर बाद, तीसरे या चौथे गेम के आसपास उस वर्ल्ड कप ग्रुप में शामिल होंगे। जाहिर है, अगर कुछ होता है और हमें उसे कवर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो हम करेंगे।"

कमिंस 29 जनवरी से 1 फरवरी तक पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज से भी बाहर हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम को पाकिस्तान से सीधे श्रीलंका आना है, जहां वे 11 फरवरी को कोलंबो में आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप 2026 मैच खेलेंगे। कमिंस के अलावा, ग्लेन मैक्सवेल, जोश हेजलवुड, टिम डेविड और नाथन एलिस को भी इस सीरीज के लिए नहीं चुना गया है। टिम डेविड और जोश हेजलवुड भी चोटिल हैं, जबकि मैक्सवेल और एलिस को आराम दिया गया है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Pat Cummins T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |