पैट कमिंस 'सैंडपेपर कांड' पर चुप्पी तोड़ने को हुए तैयार, किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान
उस्मान ख्वाजा के सैंडपेपर कांड पर नए खुलाने ने हड़कंप मचा दिया है। इस मुद्दे पर हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। अब ऑस्ट्रेलिाया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ने का फैसला किया है।
उस्मान ख्वाजा की ऑटोबायोग्राफी ने ऑस्ट्रेलिया के पुराने ‘सैंडपेपर कांड’ के जख्मों को फिर कुरेदा है। 2018 में हुई इस घटना ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर खूब धब्बे लगाए थे। उस समय के कप्तान स्टीव स्मिथ से लेकर सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर और कैमरून बैनक्रॉफ्ट को बैन भी झेलना पड़ा था। हालांकि अब ख्वाजा ने खुलासा किया है कि इस कांड में ये तीन खिलाड़ी ही नहीं बल्कि पूरी टीम शामिल थी। ख्वाजा के इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तहलका मचा दिया है। डेविड वॉर्नर से लेकर कई ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर इस पर अपना बयान दे चुके हैं। ऐसे में अब ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान पैट कमिंस ने भी चुप्पी तोड़ने का फैसला किया है। पैट कमिंस भी उस 2018 साउथ अफ्रीका दौरे का हिस्सा थे, जब यह सैंडपेपर कांड हुआ था।
कमिंस अब सिडनी में साउथ ऑस्ट्रेलिया के साथ NSW के शेफील्ड शील्ड मैच के तीसरे दिन यानी शुक्रवार, 13 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है। कमिंस ने गुरुवार सुबह लिखा, “ब्लूज़ के शील्ड मैच खेलने से पहले मैं कल सुबह क्रिकेट सेंट्रल में ट्रेनिंग कर रहा हूं। इस हफ्ते की घटनाओं के बारे में सुबह 9.30 बजे किसी भी और सभी मीडिया से बात करके खुशी होगी। मैंने उजी (उस्मान ख्वाजा) के आरोपों की लंबी लिस्ट और पूरी हद को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करने के लिए कुछ समय लिया है ताकि मैं ठीक से जवाब दे सकूं। इसके बाद प्लीज रुकें और ब्लूज को सपोर्ट करें!”
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कन्फर्म किया है कि वे दोबारा जांच नहीं करेंगे, जबकि अंतरिम चेयरमैन डेविड बून ने भी कमिंस को कप्तान बने रहने का सपोर्ट किया है।
उन्होंने कहा, “जब से वह कप्तान हैं, उन्होंने ईमानदारी से और बहुत कामयाबी से टीम को लीड किया है, इसलिए उन पर हमारे भरोसे का कोई सवाल ही नहीं है।”
कमिंस 2018 में केप टाउन में अपना सिर्फ़ 10वां टेस्ट मैच खेल रहे थे और 2021 में कप्तान बने।
डेविड वार्नर ने उस्मान ख्वाजा के बयानों का समर्थन किया
2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने वाले वार्नर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो क्लिप में कहा: "इस टॉपिक पर बात किए हुए मुझे आठ साल हो गए हैं। और उसी, मैं तुम्हें अपना पूरा सपोर्ट देता हूं। तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। तुमने जो कहा वह 100% सही है। अब सबको सच पता चल गया है।"
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें