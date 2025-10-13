पैट कमिंस का इंग्लैंड के खिलाफ एशेज के पहले टेस्ट में खेलना संदिग्ध, खुद के बारे में दिया ये अपडेट

ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस ने अपनी पीठ की चोट के बारे में अपडेट दिया है। उन्होंने सोमवार को बताया कि इंग्लैंड के खिलाफ एशेज के पहले टेस्ट में उनका खेलना मुश्किल है। कमिंस ने बताया कि इसकी संभावना कम से कम है लेकिन उनके पास अभी भी थोड़ा वक्त है।

ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस ने स्वीकार किया है कि अगले महीने पर्थ में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले एशेज सीरीज के पहले मैच में उनका खेलना संदिग्ध है।

इस तेज़ गेंदबाज़ ने सोमवार को मीडिया से कहा, ‘‘मैं इस बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता लेकिन मैं कहूंगा कि इसकी संभावना कम से कम है। मेरे पास अभी भी थोड़ा समय है।’’

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पीठ की चोट के कारण तीन महीने के लिए बाहर हो गया है और अटकलें लगाई जा रही है कि उनका इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के अलावा अन्य मैचों से भी खेलना संदिग्ध है।

कमिंस ने कहा कि उन्होंने शारीरिक अभ्यास शुरू कर दिया है और वह सत्र दर सत्र अच्छा महसूस कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि हम अगले सप्ताह गेंदबाजी की थोड़ी तैयारी करेंगे। मुझे शायद कुछ सप्ताह और लगेंगे। उसके बाद ही मैं वास्तव में गेंदबाजी करूंगा।’’

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की श्रृंखला 21 नवंबर को पर्थ में शुरू होगी, जिसके बाद चार दिसंबर से ब्रिस्बेन में दिन-रात्रि टेस्ट मैच खेला जाएगा। इसके बाद के मैच एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी में खेले जाएंगे।

32 साल के कमिंस ने 2021-22 के एशेज से कुछ समय पहले ही ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट कप्तानी संभाली थी। अहम सीरीज से पहले टिम पेन ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था जिस वजह से कमिंस को ये जिम्मेदारी मिली। उनके नाम टेस्ट में 309 विकेट दर्ज हैं। कमिंस ने 71 टेस्ट की 132 पारियों में 22.10 के औसत से ये विकेट लिए हैं।