पैट कमिंस को अपने ही बल्लेबाज लगते हैं डरावने, बोले- खुशी है कि इनके खिलाफ बॉलिंग नहीं करनी पड़ती
सनराइजर्स हैदराबाद टीम के कप्तान पैट कमिंस ने अपने ही बल्लेबाजों को लेकर कहा है कि वे बहुत डरावने लगते हैं। हालांकि, कमिंस को इस बात की खुशी है कि खुद उनको उन बल्लेबाजों के खिलाफ बॉलिंग नहीं करनी पड़ती।
सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 244 रनों का टारगेट चेज करने के बाद एक बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने यह कहा है कि जिस तरह की बैटिंग लाइनअप उनके पास है, उससे कोई भी लक्ष्य हासिल करने में उन्हें आसानी होती है। दूसरी बात यह पैट कमिंस ने कही है कि वह अपने बल्लेबाजों से डरे हुए हैं। हालांकि, खुशी इस बात की है कि उन्हें उनके खिलाफ आईपीएल में बॉलिंग नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि पहले 200 का टारगेट चेज करना मुश्किल होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
पैट कमिंस ने पोस्ट मैच प्रेंजेटेशन सेरेमनी में कहा, "मुझे हमेशा लगता था कि शुरुआत करना मुश्किल होगा, लेकिन हमारी बैटिंग लाइनअप और ज़ाहिर है कि बहुत अच्छी पिच को देखते हुए, मुझे पक्का लगा कि यह हमारी नज़र में है। कुछ चीज़ें सही होनी थीं, लेकिन मुझे लगा कि इसे हासिल किया जा सकता है।" आपके पास जो ओपनिंग कॉम्बो है, क्या उनकी ज़िंदगी से डर पूरी तरह निकल गया है? इसके जवाब में पैट कमिंस ने कहा, "उम्मीद है। आप जानते हैं, आप देखते हैं कि जब पिच अच्छी होती है, तो वे जिस तरह से खेलते हैं, उनके पास बहुत सारे अलग-अलग शॉट होते हैं। तो मेरा मतलब है, मुझे खुशी है कि मैं उन्हें बॉलिंग नहीं कर रहा हूं। वे बहुत डरावने लगते हैं।"
युवाओं के अच्छा प्रदर्शन करने के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस सवाल के जवाब में कप्तान पैट कमिंस ने कहा, "यह बहुत शानदार है। सलिल (अरोड़ा) को इस सीज़न में अभी तक ज़्यादा मौका नहीं मिले हैं, लेकिन प्री-सीज़न में उन्होंने सच में बहुत प्रभावित किया। उन सभी में बस वह निडर रवैया है। तो इन युवा खिलाड़ियों में यह बात डालने का क्रेडिट कोचिंग स्टाफ को भी जाता है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें एहसास है कि वे कितने अच्छे हैं।"
क्या आपको इस बात की बिल्कुल भी चिंता है कि आपके गेंदबाज कितने रन खा रहे हैं? इस पर कप्तान कमिंस ने हंसते हुए कहा, "बिल्कुल! ऐसा इंप्रेशन मत दो। मुझे लगता है कि आपको रियलिस्टिक होना होगा। यह पांच साल पहले के IPL से अलग है। आप जानते हैं, 200 का टारगेट चेज़ करना थोड़ा मुश्किल होता था। अब, 12 और उससे ज़्यादा रन पर भी, आपको लगता है कि आप बैटिंग यूनिट के तौर पर इसे चेज़ कर सकते हैं। तो आपको एक बॉलिंग ग्रुप के तौर पर अपनी उम्मीदों को थोड़ा रीसेट करना होगा।"
बॉलर्स के लिए है हमदर्दी
क्या आप बॉलर की टोपी पहनकर बॉलर्स के लिए कोई हमदर्दी ढूंढ सकते हैं? इस पर उन्होंने कहा, "हां, मेरे पास बहुत है। हमारे पास कितना समय है? (हंसते हुए) मुझे लगता है कि मैंने पिछले गेम में कहा था, ये हाई-स्कोरिंग गेम हैं, बॉलर्स के लिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन आपको लगता है, आखिर में भी, अगर आप एक बहुत अच्छी यॉर्कर डालते हैं, तो भी यह मैच में फर्क ला सकता है। तो बॉलर्स - और बहुत अच्छे बॉलर्स - आप जानते हैं, जैसे हमारी टीम में ईशान (मलिंगा), वह भी एक बड़ा कारण है कि हम ये गेम जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि उसके पास पर्पल कैप भी है। आप अभी भी बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, इसलिए हिम्मत बनाए रखें।"
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