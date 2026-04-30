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पैट कमिंस को अपने ही बल्लेबाज लगते हैं डरावने, बोले- खुशी है कि इनके खिलाफ बॉलिंग नहीं करनी पड़ती

Apr 30, 2026 06:19 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सनराइजर्स हैदराबाद टीम के कप्तान पैट कमिंस ने अपने ही बल्लेबाजों को लेकर कहा है कि वे बहुत डरावने लगते हैं। हालांकि, कमिंस को इस बात की खुशी है कि खुद उनको उन बल्लेबाजों के खिलाफ बॉलिंग नहीं करनी पड़ती।

पैट कमिंस को अपने ही बल्लेबाज लगते हैं डरावने, बोले- खुशी है कि इनके खिलाफ बॉलिंग नहीं करनी पड़ती

सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 244 रनों का टारगेट चेज करने के बाद एक बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने यह कहा है कि जिस तरह की बैटिंग लाइनअप उनके पास है, उससे कोई भी लक्ष्य हासिल करने में उन्हें आसानी होती है। दूसरी बात यह पैट कमिंस ने कही है कि वह अपने बल्लेबाजों से डरे हुए हैं। हालांकि, खुशी इस बात की है कि उन्हें उनके खिलाफ आईपीएल में बॉलिंग नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि पहले 200 का टारगेट चेज करना मुश्किल होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है।

पैट कमिंस ने पोस्ट मैच प्रेंजेटेशन सेरेमनी में कहा, "मुझे हमेशा लगता था कि शुरुआत करना मुश्किल होगा, लेकिन हमारी बैटिंग लाइनअप और ज़ाहिर है कि बहुत अच्छी पिच को देखते हुए, मुझे पक्का लगा कि यह हमारी नज़र में है। कुछ चीज़ें सही होनी थीं, लेकिन मुझे लगा कि इसे हासिल किया जा सकता है।" आपके पास जो ओपनिंग कॉम्बो है, क्या उनकी ज़िंदगी से डर पूरी तरह निकल गया है? इसके जवाब में पैट कमिंस ने कहा, "उम्मीद है। आप जानते हैं, आप देखते हैं कि जब पिच अच्छी होती है, तो वे जिस तरह से खेलते हैं, उनके पास बहुत सारे अलग-अलग शॉट होते हैं। तो मेरा मतलब है, मुझे खुशी है कि मैं उन्हें बॉलिंग नहीं कर रहा हूं। वे बहुत डरावने लगते हैं।"

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युवाओं के अच्छा प्रदर्शन करने के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस सवाल के जवाब में कप्तान पैट कमिंस ने कहा, "यह बहुत शानदार है। सलिल (अरोड़ा) को इस सीज़न में अभी तक ज़्यादा मौका नहीं मिले हैं, लेकिन प्री-सीज़न में उन्होंने सच में बहुत प्रभावित किया। उन सभी में बस वह निडर रवैया है। तो इन युवा खिलाड़ियों में यह बात डालने का क्रेडिट कोचिंग स्टाफ को भी जाता है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें एहसास है कि वे कितने अच्छे हैं।"

क्या आपको इस बात की बिल्कुल भी चिंता है कि आपके गेंदबाज कितने रन खा रहे हैं? इस पर कप्तान कमिंस ने हंसते हुए कहा, "बिल्कुल! ऐसा इंप्रेशन मत दो। मुझे लगता है कि आपको रियलिस्टिक होना होगा। यह पांच साल पहले के IPL से अलग है। आप जानते हैं, 200 का टारगेट चेज़ करना थोड़ा मुश्किल होता था। अब, 12 और उससे ज़्यादा रन पर भी, आपको लगता है कि आप बैटिंग यूनिट के तौर पर इसे चेज़ कर सकते हैं। तो आपको एक बॉलिंग ग्रुप के तौर पर अपनी उम्मीदों को थोड़ा रीसेट करना होगा।"

बॉलर्स के लिए है हमदर्दी

क्या आप बॉलर की टोपी पहनकर बॉलर्स के लिए कोई हमदर्दी ढूंढ सकते हैं? इस पर उन्होंने कहा, "हां, मेरे पास बहुत है। हमारे पास कितना समय है? (हंसते हुए) मुझे लगता है कि मैंने पिछले गेम में कहा था, ये हाई-स्कोरिंग गेम हैं, बॉलर्स के लिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन आपको लगता है, आखिर में भी, अगर आप एक बहुत अच्छी यॉर्कर डालते हैं, तो भी यह मैच में फर्क ला सकता है। तो बॉलर्स - और बहुत अच्छे बॉलर्स - आप जानते हैं, जैसे हमारी टीम में ईशान (मलिंगा), वह भी एक बड़ा कारण है कि हम ये गेम जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि उसके पास पर्पल कैप भी है। आप अभी भी बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, इसलिए हिम्मत बनाए रखें।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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