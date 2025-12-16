Cricket Logo
एशेज सीरीज के बीच में पैट कमिंस ने किया बड़ा फैसला, T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले…

एशेज सीरीज के बीच में पैट कमिंस ने किया बड़ा फैसला, T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले…

संक्षेप:

ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस ने एशेज सीरीज के बीच में एक बड़ा फैसला लिया है। पैट कमिंस करीब 6 साल के बाद बिग बैश लीग यानी बीबीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि, कुछ ही मैच वे खेलेंगे।

Dec 16, 2025 07:12 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
लंबे समय के बाद मैदान पर वापसी कर रहे ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान पैट कमिंस ने इंग्लैंड के खिलाफ जारी एशेज सीरीज के बीच एक बड़ा फैसला लिया है। एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन में जगह सुनिश्चित करने के बाद पैट कमिंस ने बताया है कि वह इस सीजन बिग बैश लीग यानी बीबीएल में भी खेलते नजर आएंगे। सिडनी थंडर ने उनको एक मार्की सप्लीमेंट्री प्लेयर के तौर पर साइन किया था। हालांकि, प्राथमिकता अभी के लिए उनके लिए एशेज सीरीज है, जिसके तीन मैच खेले जाने हैं।

पैट कमिंस 2018/19 सीजन में अपने एकमात्र मैच के बाद से BBL में नहीं खेले हैं, लेकिन एशेज की अपनी कमिटमेंट्स खत्म होने के बाद वह लंबे समय बाद वापसी कर सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ 8 जनवरी को सिडनी में खत्म होगी और कमिंस का अगला असाइनमेंट T20 वर्ल्ड कप है, जो फरवरी में शुरू होगा। ऐसे में वे इस बीच खुद को टी20 फॉर्मेट में ढालने के लिए बिग बैश लीग का सहारा लेने वाले हैं। जुलाई के बाद से वे क्रिकेट के मैदान से दूर हैं, क्योंकि उनको बैक इंजरी की समस्या थी।

सिडनी थंडर के मैच 10, 12 और 16 जनवरी को हैं, जिसका मतलब है कि यह तेज गेंदबाज फाइनल में पहुंचने की उनकी कोशिश के लिए वापसी कर सकता है। पैट कमिंस के साथी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने भी ऐसे ही डील सिडनी सिक्सर्स के साथ साइन की हुई है। वह भी आखिरी के कुछ मैचों में बिग बैश लीग में खेल सकते हैं। एडिलेड में तीसरे टेस्ट से पहले कमिंस ने कहा, "मेरे लिए यह बहुत मायने रखता है कि वेस्टर्न सिडनी में बड़ा होने के बाद मैं थंडर के साथ जुड़ गया हूं।"

उन्होंने आगे कहा, "एशेज जीतने की कोशिश के दौरान टीम के साथ मेरे पास मैदान पर सीमित समय होगा, लेकिन मैं इस रोमांचक समर सीजन में प्लेइंग ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए उत्सुक हूं।" पैट कमिंस 16 मैचों में 17 विकेट इस टीम के लिए बीबीएल में चटका चुके हैं। टीम की ओर से आए बयान में कहा गया है, "उनका फिलहाल पूरा ध्यान बड़ी एशेज सीरीज में वापसी पर है, लेकिन पैट के खेलने के लिए दरवाजा खुला है और हमेशा खुला रहेगा - अगर एशेज के बाद और T20 वर्ल्ड कप से पहले सब कुछ ठीक रहा तो वे खेलेंगे।"

