पैट कमिंस के आते ही ईशान किशन कप्तानी से हटे, हर्ष-मदुशंका हुए बाहर

सनराइजर्स हैदराबाद ने शनिवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। हैदराबाद की कप्तानी ईशान की जगह पैट कमिंस कर रहे हैं। कमिंस पहली बार जारी सीजन में खेलने उतरे हैं।

सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग मैच में टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स को बल्लेबाजी का न्योता दिया। कमिंस आईपीएल का अपना पहला मैच खेल रहे हैं और पिछले साल दिसंबर के बाद से यह उनका पहला प्रतिस्पर्धी मैच है, तब वह इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे एशेज टेस्ट में खेले थे। पीठ की समस्या के कारण उन्हें बाहर रहना पड़ा था, जिससे आईपीएल में उनकी भागीदारी में भी देरी हुई। कमिंस ने दिलशान मदुशंका की जगह ली, वहीं प्रफुल हिंगे को हर्ष दुबे की जगह टीम में शामिल किया गया।

पैट कमिंस की हुई वापसी सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस के बाद कमिंस ने कहा कि विकेट अच्छी लग रही है और इसी वजह से हम देखना चाहते हैं कि कितना स्कोर हमें चेज के लिए मिलता है। मेरी तैयारी काफी अच्छी है और बॉडी भी अच्छा महसूस कर रही है। इशान किशन ने बेहतरीन कप्तानी की। पहले 7 में से 4 मैच उनकी कप्तानी में टीम ने जीते। हैदराबाद में पिच काफी अच्छी थी। लेकिन यहां पर दोनों ही टीमों का पहला मैच है। यह चुनौतीपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि टीम में दो बदलाव है।

पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में ईशान किशन ने टीम की कमान संभाली थी। उनकी कप्तानी में टीम ने सात मैच खेलते हुए चार में जीत हासिल की थी और तीन मैच गंवाए थे। कमिंस टीम के नियमित कप्तान रहे हैं और इस वजह से उनके टीम में आते ही वह कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

वही राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने कहा कि हम भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे लेकिन पिछले कुछ सीजन से हमारी चेजिंग अच्छी नहीं रही है। इसी वजह से पहले बल्लेबाजी करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कैंप यहीं पर लगा था और इसी वजह से हमें विकेट के बारे में अच्छी तरह से पता है। ओस पड़ेगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी। पिछले साल कुछ ओवर्स से हम पीछे रह गए थे, इस सीज़न पूरे 40 ओवर बेहतर क्रिकेट खेलना चाहते हैं। मिडिल ऑर्डर और अन्य बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी।

रॉयल्स ने हालांकि उस हार से उबरते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 40 रन की जीत से अच्छी वापसी की है। टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। सनराइजर्स हैदराबाद इस सत्र में उतार-चढ़ाव से गुजरते हुए चौथे स्थान पर है, लेकिन उनकी आक्रामक बल्लेबाजी किसी भी टीम के लिए खतरा बनी हुई है।

दोनों टीमें इस प्रकार है:- राजस्थान रॉयल्स (एकादश):- वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग (कप्तान), डानोवन फरेरा, रवींद्र जाडेजा, जोफ़्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, नांद्रे बर्गर और बृजेश शर्मा।