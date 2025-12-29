T20 World Cup 2026 की टीम में चुने जा सकते हैं ये 3 इंजर्ड प्लेयर, ये है ऑस्ट्रेलिया का प्लान
पैट कमिंस के अलावा जोश हेजलवुड और चोट से जूझ रहे टिम डेविड को भी भारत और श्रीलंका में होने वाले मेगा इवेंट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में जगह मिलने की पूरी संभावना है। ये बात खुद टीम के कोच मैकडोनाल्ड ने कही है।
T20 World Cup 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में ऐसे खिलाड़ी को भी जगह मिलने वाली है, जो पिछले टी20 वर्ल्ड कप से एक भी टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। ये कोई और नहीं, बल्कि तेज गेंदबाज पैट कमिंस हैं। कमिंस के अलावा जोश हेजलवुड और चोट से जूझ रहे टिम डेविड को भी भारत और श्रीलंका में होने वाले मेगा इवेंट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में जगह मिलने के पूरे चांस हैं। पैट कमिंस का भी कमर का स्कैन होगा और उसके बाद ही उनके टूर्नामेंट में खेलने को लेकर फैसला किया जाएगा। जोश हेजलवुड और टिम डेविड भी फिट नहीं हैं, लेकिन वह भी टीम में होंगे।
टिम डेविड बिग बैश लीग यानी बीबीएल से बाहर हो गए हैं, लेकिन वे टी20 वर्ल्ड कप तक ठीक हो सकते हैं। ऐसे में उनको भी प्रोवीजनल स्क्वॉड में जगह मिलने की पूरी संभावना है। ऑस्ट्रेलिया की टीम के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा कि हम उन्हें 15 लोगों की टीम में शामिल करेंगे, जो 2 जनवरी को ICC की डेडलाइन से पहले होनी है। हालांकि, उनकी अवेलेबिलिटी पर फैसला इवेंट के करीब ही होगा। कमिंस जुलाई 2025 के बाद से सिर्फ एक ही टेस्ट खेले हैं और इसके बाद उन्होंने एशेज सीरीज से हटने का फैसला किया है। हालांकि, वे टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं।
मैकडोनाल्ड ने कहा, "पैट का स्कैन होगा, मुझे लगता है कि अगले चार हफ्तों में। इससे हमें जानकारी मिल जाएगी कि वह वर्ल्ड कप के लिए फिट हैं या नहीं उसे 15 लोगों की टीम में चुना जाएगा और फिर हमें यह जानकारी मिल जाएगी कि उनकी रिकवरी कैसी है।" हेजलवुड, जिन्होंने इस सीजन की शुरुआत में भारत के खिलाफ T20I सीरीज में शानदार गेंदबाजी की थी, हैमस्ट्रिंग और अकिलीज की चोटों के कारण पूरी एशेज सीरीज से बाहर हैं, लेकिन उनके टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले फिट होने की संभावना है। मैकडोनाल्ड ने कहा, "जोश बॉलिंग के लिए वापस आ रहा है। ऐसा लगता है कि वह संभावित टाइमफ्रेम के मामले में सही होगा।" बीबीएल के दौरान चोटिल हुए टिम डेविड को लेकर भी कोच मैकडोनाल्ड का यही मानना है।