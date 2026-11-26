पैट कमिंस को लेकर बेन स्टोक्स ने जताई हमदर्दी, बोले- बॉल टैंपरिंग का पूरा सच कभी बाहर नहीं आएगा
बेन स्टोक्स ने 2018 के बॉल टैम्परिंग स्कैंडल को लेकर नए विवाद के बीच ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस के लिए हमदर्दी जताई है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पब्लिक और अपनी पर्सनल लाइफ दोनों में प्रेशर से जूझ रहे हैं।
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस को लेकर हमदर्दी जताई है, जो इस समय बॉल टैंपरिंग के 8 साल पुराने मुद्दे की वचह से विवादों से घिरे हुए हैं। सैंडपेपरगेट मामले में उस्मान ख्वाजा ने सभी को दोषी बताया है, लेकिन कमिंस ने कहा है कि उन्हें कुछ नहीं पता था। इस पर स्टोक्स ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान इस समय पब्लिक और पर्सनल लाइफ दोनों में प्रेशर से जूझ रहे हैं।
बेन स्टोक्स ने देट्स नॉट क्रिकेट पॉडकास्ट में मार्क वुड के साथ बात करते हुए कहा है कि वह समझते हैं कि कमिंस को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उस्मान ख्वाजा की ऑटोबायोग्राफी 'सब्र' में नए खुलासे के बाद विवाद फिर से सामने आ गया है। स्काई स्पोर्ट्स के अनुसार पॉडकास्ट पर उन्होंने कहा, "जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं और आप अपने देश के कप्तान होते हैं, तो प्रेशर होता है, लेकिन वह आरामदायक प्रेशर होता है। यह तब होता है जब आप कमिंस जैसी स्थिति में आ जाते हैं, जहां पूरा देश और शायद पूरी दुनिया उनके ऊपर होती है।"
उन्होंने आगे कहा, "वह इससे निपट रहे हैं, लेकिन वह दूसरी तरफ की चीजों से भी निपट रहे हैं, जो घर पर, बंद दरवाजों के पीछे है। जब आपके पास एक ऐसा पार्टनर होता है, जो हर अच्छे-बुरे समय में आपका साथ देता है और हमेशा ऐसा करेगा, चाहे उस पर हालात का कितना भी असर हुआ हो, तो वे सच में इस बात से परेशान हो सकते हैं कि पूरी चीज कैसी है।"
पूर्व कप्तान अपनी बात में आगे कहते हैं, "उन्हें इसका दबाव महसूस हो सकता है। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति का पार्टनर होने की चिंता हो सकती है, जो बहुत ज्यादा पब्लिक में है, इसलिए आप अपने और अपने पार्टनर के इमोशंस को मैनेज कर रहे हैं। इसलिए इस समय उनकी जिंदगी के हालात को देखते हुए मुझे उनसे बहुत हमदर्दी है, क्योंकि इस तरह की सभी चीजों की वजह से। इसका इंसानी पहलू यही है।"
बेन स्टोक्स ने यह भी कहा कि इस बॉल टैंपरिंग कांड के बारे में पूरी सच्चाई शायद कभी सामने आ नहीं पाएगी। इसको लेकर उन्होंने कहा कि जो हुआ उसके बारे में उन्होंने अपनी राय बना ली है, लेकिन वे और अटकलों को हवा नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा, "इस पर मेरी अपनी राय है, मैं ड्रेसिंग रूम में काफी समय से हूं और मैं जो सोचता हूं उसके बारे में अपना खुद का अंदाजा लगा सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं यहां बैठकर डिटेल में बात करूं, जैसा शायद दुनिया भर के कुछ और लोगों ने किया है, तो यह सब खुल जाता है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में हम कभी सुन पाएंगे कि असल में क्या हुआ था, क्योंकि यह बहुत गहरा है। सपोर्ट स्टाफ, मैनेजमेंट जो इस पूरी सिचुएशन में शामिल थे, उनके परिवारों के लिए, उनके दोस्तों के लिए, उनके लिए सबसे अच्छी बात यही है कि वे अभी रुक जाएं।"
क्या है सैंडपेपरगेट मामला?
ऑस्ट्रेलिया की टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर थी। सीरीज का आखिरी मैच खेला जा रहा था, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कैमरन बैनक्रॉफ्ट को बॉल को टैंपर करते पकड़ा गया था। मैच के बाद उनसे पूछा भी गया था, लेकिन उन्होंने सैंडपेपर की जगह किसी अन्य चीज का इस्तेमाल करने की बात कबूल की थी, लेकिन असल में वह सैंडपेपर था। इसके लिए उन्हें 9 महीने के लिए बैन किया गया था, जबकि कप्तान स्टीव स्मिथ और बॉल टैंपरिंग की सलाह देने वाले उपकप्तान डेविड वॉर्नर को एक-एक साल के लिए बैन किया गया था।
इस पर सालों तक किसी ने बात नहीं की, लेकिन 2021 में यह मुद्दा फिर से उठ गया था, जब कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने यह संकेत दिया था कि गेंदबाज भी बॉल टैंपरिंग में शामिल थे, जबकि 2026 में उस्मान ख्वाजा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी सब्र में लिखा था कि बॉल टैपरिंग के बारे में सभी को जानकारी थी और हर कोई इस प्लान में शामिल था। इसका समर्थन डेविड वॉर्नर ने किया था, जबकि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने इसे झूठा बताया था। वहीं, कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने बाद में पूरी सच्चाई बताई थी कि उस दौरे पर क्या कुछ हुआ था और कौन-कौन इसमें शामिल था। गेंदबाजों की क्या भूमिका थी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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