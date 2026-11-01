भारत दौरे से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम में हो सकते हैं बड़े बदलाव, पैट कमिंस ने हार के बाद दिया बड़ा हिंट

साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज 2-1 से हारने के बाद कप्तान पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलियाई टीम में बदलाव के हिंट दिए हैं। मार्नस लाबुशेन की जगह इस समय सबसे ज्यादा खतरे पर हैं। उनका रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है।

पैट कमिंस की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को साउथ अफ्रीका दौरे पर 2-1 से टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। सीरीज का पहला मैच 200 से अधिक रनों से जीतकर ऑस्ट्रेलियाई टीम मजबूत स्थिति में थी, मगर इसके बाद मेजबान साउथ अफ्रीका ने ऐसा कमबैक किया कि कंगारू चारो खाने चित हो गए। अगले दोनों मुकाबले अफ्रीकी टीम ने बड़े अंतर से जीते। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग और बॉलिंग में कई कमजोरियां सामने आई। कप्तान पैट कमिंस को सीरीज के बीच 50 ओवर डालने पर भी कोई विकेट नहीं मिला। ट्रैविस हेड का ओपनिंग साझेदार कई बार बदला, मगर कोई परफॉर्म नहीं कर पाया। मिडिल ऑर्डर में मार्नस लाबुशेन का खराब प्रदर्शन। स्कॉट बोलैंड जैसा धाकड़ तेज गेंदबाज होने के बावजूद उसे टीम से बाहर बैठाना। अब कमिंस ने ऑस्ट्रेलियाई टीम में बदलाव के संकेत दिए हैं।

ऑस्ट्रेलिया को दिसंबर के अंत में 5 मैच की बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के लिए भारत का दौरा करना है, मगर इससे पहले उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ भी एक टेस्ट सीरीज खेलनी है। ऐसे में भारत दौरे से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

कमिंस ने कहा, "मुझे लगता है कि सीरीज हारने के बाद हमेशा ऐसा होता है (जिसमें बदलावों के बारे में बात की जाती है), और यह शायद उचित है, हम लगातार दो गेम हार गए। उन सवालों को पूछना उचित है, हम उन्हें आंतरिक रूप से भी पूछेंगे। हम एक बहुत अच्छी टीम हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम नंबर 1 पर वापस आना चाहते हैं तो हमें थोड़ा बेहतर होने की जरूरत है... तो शायद यह शैली में बदलाव है, हो सकता है कि यह कुछ मामलों में खिलाड़ियों में बदलाव हो। हमें कुछ हफ्ते दें और इस पर काम करें।"

कमिंस का मानना ​​है कि पहले दिन साउथ अफ्रीका को 329 रन पर आउट करने से ऑस्ट्रेलिया "खेल में आगे" हो गया था। उन्होंने घरेलू टीम को शानदार शुरुआत देते हुए लंच तक बिना किसी नुकसान के 140 रन बना लिए थे। टॉस के समय टेंबा बावुमा ने कहा कि वह बल्लेबाजी करेंगे और मैच के बाद उन्होंने कहा कि उनकी टीम के लिए चीजें बिल्कुल ठीक हो गई हैं।

बावुमा ने कहा, "मुझे लगता है कि उस सतह पर पहले बल्लेबाजी करने का मौका हमारे पक्ष में रहा। न्यूलैंड्स में पांचवें दिन पिच को इस तरह टर्न लेते हुए काफी समय हो गया है। कई चीजों की तरह आपको अपने रास्ते पर चलने के लिए थोड़ी किस्मत की जरूरत होती है। हम स्पष्ट रूप से परिस्थितियों को समझते हैं। हम शायद पहले बल्लेबाजी करते लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको अभी भी उचित क्रिकेट खेलने की जरूरत है।"

कमिंस ने कहा, "आप हमेशा अलग-अलग चीजों पर विचार कर रहे हैं। इस पिच पर, मुझे लगता है कि हम जानते थे कि यह हाई स्कोरिंग होगी। हमने शायद सोचा था कि यह पहले दिन की तुलना में थोड़ा अधिक प्रदर्शन करेगा, लेकिन आप टॉस नहीं जीतते हैं और सोचते हैं कि आप प्रतिद्वंद्वी को 100 या 200 रन पर आउट कर देंगे।"

खेल शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा कि 288 का लक्ष्य उनकी पकड़ में है, कमिंस ने प्रसारण में बताया कि योजना खेल से बहुत आगे बढ़ने की नहीं थी। उन्होंने कायो स्पोर्ट्स से कहा, "जाहिर है, यह एक छोर से थोड़ा स्पिन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकांश भाग के लिए, वास्तव में आश्वस्त होना कि आप अपने खेल पर भरोसा कर सकते हैं कि आप यहां लंबे समय तक बल्लेबाजी कर सकते हैं।"