Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Pat Cummins becomes Joe Root Nightmare breaks Jasprit Bumrah record becomes no 1 in this aspect
जो रूट के लिए 'काल' बने पैट कमिंस, तोड़ डाला जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड; इस मामले में बने नंबर-1

जो रूट के लिए 'काल' बने पैट कमिंस, तोड़ डाला जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड; इस मामले में बने नंबर-1

संक्षेप:

इंग्लैंड के खिलाफ जारी तीसरे एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने जो रूट को आउट कर जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वह अब इंग्लैंड के इस स्टार बल्लेबाज को टेस्ट में सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज बन गए हैं।

Dec 20, 2025 11:45 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैच की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला एडिलेड में खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने जो रूट को आउट कर ना सिर्फ टीम को जीत के एक और कदम लेकर गए हैं, बल्कि जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ नंबर-1 भी बन गए हैं। जी हां, ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा टेस्ट जीतने के लिए इंग्लैंड के सामने 435 रनों का विशाल टारगेट रखा है। इस स्कोर का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम शुरुआत में ही लड़खड़ा गई थी। 10वें ओवर में 31 के स्कोर पर उनके दो विकेट गिर गए थे। नंबर-4 पर उतरे जो रूट ने इसके बाद जैक क्रॉली के साथ साझेदारी की। इस साझेदारी में ज्यादा रन तो नहीं बने, मगर लगभग 20 ओवर तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को विकेट के लिए जरूर तरसाया। पैट कमिंस ने 29वें ओवर की आखिरी गेंद पर रूट को कॉट बिहाइंड आउट कर इंग्लैंड को बड़ा झटका दिया।

पैट कमिंस इसी के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में जो रूट को सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। जी हां, इससे पहले पैट कमिंस और भारतीय स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह संयुक्त रूप से पहले स्थान पर थे, मगर अब कमिंस बुमराह से एक कदम आगे निकल गए हैं।

यह इंटरनेशनल क्रिकेट, जिसमें टेस्ट, वनडे और टी20 शामिल है, में 16वां मौका था, जब कमिंस ने रूट का शिकार किया है। वहीं जसप्रीत बुमराह 15 बार इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज को आउट कर चुके हैं। इस लिस्ट में एक और भारतीय तेज गेंदबाज के रूप में रवींद्र जडेजा भी हैं। उन्होंने भी रूट को खूब परेशान किया है।

इंटरनेशनल क्रिकेट में रूट को सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज

16 - पैट कमिंस*

15 - जसप्रीत बुमराह

14 - रवींद्र जडेजा

14 - मिशेल स्टार्क

13 - जोश हेज़लवुड

12 - ट्रेंट बोल्ट

खबर लिखे जाने तक इंग्लैंड 178 के स्कोर पर चार विकेट खो चुका है। चौथा विकेट उप-कप्तान हैरी ब्रूक के रूप में गिरा, जिन्हें नाथन लायन नो बोल्ड किया। इंग्लैंड को अभी भी जीत के लिए 257 रनों की दरकार है और उनके हाथ में 6 विकेट बाकी है।

