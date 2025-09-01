पैट कमिंस के स्कैन ने बढ़ाई ऑस्ट्रेलिया की टेंशन, क्या भारत के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अक्टूबर में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस भारत के खिलाफ सीरीज से बाहर हो सकते हैं। 32 वर्षीय तेज गेंदबाज पीठ में परेशानी से जूझ रहा है।

टीम इंडिया को अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज का आयोजन होगा। इस सीरीज में अभी 6 हफ्तों से अधिक का समय है लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए एक टेंशन बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की पीठ के स्कैन का रिजल्ट आशाजनक नहीं दिख रहा। 32 वर्षीय तेज गेंदबाज भारत के खिलाफ सीरीज से बाहर हो सकता है। वह जुलाई 2025 से पीठ की समस्या से जूझ रहे हैं। वनडे वर्ल्ड कप विजेता कप्तान को यह परेशानी वेस्टइंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के दौरान हुई।

कमिंस के न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज (1 अक्टूबर से) और उसके बाद भारत के खिलाफ होने वाले आठ मैचों (तीन वनडे, पांच टी20) से बाहर रहने की संभावना है। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, कमिंस का सोमवार को स्कैन हुआ और रिजल्ट पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जॉन ऑर्चर्ड, टीम डॉक्टर लेह गोल्डिंग और फिजियो निक जोन्स के साथ परामर्श में कुछ समय लगने की उम्मीद है। स्कैन की गंभीरता के आधार पर कमिंस को आराम दिया जाएगा। यह पुष्टि करना अभी जल्दबाजी होगी कि कमिंस का एशेज में खेलना संदिग्ध है लेकिन इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 21 नवंबर से पांच टेस्ट की एशेज सीरीज में भिड़ेंगे।