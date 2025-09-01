Pat Cummins back scan increases Australia tension will he not play the ODI series against India पैट कमिंस के स्कैन ने बढ़ाई ऑस्ट्रेलिया की टेंशन, क्या भारत के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे?, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Pat Cummins back scan increases Australia tension will he not play the ODI series against India

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अक्टूबर में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस भारत के खिलाफ सीरीज से बाहर हो सकते हैं। 32 वर्षीय तेज गेंदबाज पीठ में परेशानी से जूझ रहा है।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 05:49 PM
टीम इंडिया को अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज का आयोजन होगा। इस सीरीज में अभी 6 हफ्तों से अधिक का समय है लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए एक टेंशन बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की पीठ के स्कैन का रिजल्ट आशाजनक नहीं दिख रहा। 32 वर्षीय तेज गेंदबाज भारत के खिलाफ सीरीज से बाहर हो सकता है। वह जुलाई 2025 से पीठ की समस्या से जूझ रहे हैं। वनडे वर्ल्ड कप विजेता कप्तान को यह परेशानी वेस्टइंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के दौरान हुई।

कमिंस के न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज (1 अक्टूबर से) और उसके बाद भारत के खिलाफ होने वाले आठ मैचों (तीन वनडे, पांच टी20) से बाहर रहने की संभावना है। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, कमिंस का सोमवार को स्कैन हुआ और रिजल्ट पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जॉन ऑर्चर्ड, टीम डॉक्टर लेह गोल्डिंग और फिजियो निक जोन्स के साथ परामर्श में कुछ समय लगने की उम्मीद है। स्कैन की गंभीरता के आधार पर कमिंस को आराम दिया जाएगा। यह पुष्टि करना अभी जल्दबाजी होगी कि कमिंस का एशेज में खेलना संदिग्ध है लेकिन इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 21 नवंबर से पांच टेस्ट की एशेज सीरीज में भिड़ेंगे।

रिपोर्ट में कहा गया, "कमिंस की पीठ की समस्या की गंभीरता को देखते हुए वह नवंबर के अंत में पर्थ में होने वाले शुरुआती एशेज टेस्ट से पहले होने वाले सभी सीमित ओवरों के मैचों से बाहर रह सकते हैं। उन्हें साथ ही न्यू साउथ वेल्स के लिए शेफील्ड शील्ड मैच से भी दूर रहना पड़ सकता है। मौजूदा स्थिति के अनुसार वह न्यूजीलैंड दौरे के लिए मंगलवार को घोषित होने वाली टी20 टीम में भी शामिल नहीं होंगे।" सीए और चयनकर्ता कमिंस को जल्दबाजी में मैदान पर उतारने के मूड में नहीं लग रहे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की नजर एशेज डिफेंड करने पर है। 2010-11 में एंड्रयू स्ट्रॉस की ऐतिहासिक 3-1 की जीत के बाद से इंग्लैंड ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया में कोई एशेज सीरीज नहीं जीती है।

