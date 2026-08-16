बांग्लादेश से ऐतिहासिक हार के बाद पैट कमिंस का कुबूलनामा, कहा- हर मामले में उन्होंने हमें पछाड़ दिया
बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में ऐतिहासिक हार थमाई है। इस हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस का बयान आया है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के अच्छा खेलने को एप्रीसिएट किया है।
ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिन्स ने बांग्लादेश के हाथों चौंकाने वाली हार को लेकर कहा कि हमें टिक कर बल्लेबाजी और असरदार गेंदबाजी करने के साथ दूसरे टेस्ट के लिए टीम में बदलाव करने होंगे। मैच हारने के बाद बाद कमिन्स ने कहा, "मुझे लगा कि हमारी तैयारी बिल्कुल सही थी। लेकिन बांग्लादेश बहुत अच्छा खेला। मुझे लगा कि पहले दिन की पिच पर शुरुआत में थोड़ी मदद थी, लेकिन जाहिर है कि हमें उससे कहीं अधिक देर तक बल्लेबाजी करने का तरीका खोजना होगा और फिर हम गेंद से भी कोई खास असर नहीं डाल पाए। उन्होंने हर मामले में हमें पीछे छोड़ दिया। मुझे लगा कि वे बहुत धैर्यवान और अनुशासित थे। एक बार जब हम पिछड़ गए, तो वापसी करना बहुत मुश्किल हो गया।"
उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि जब भी ऐसा कोई मैच होता है, तो आप हमेशा अगले मैच के लिए अपने मैच-अप और टीम के संयोजन पर विचार करते हैं। लेकिन हमने अभी-अभी मैच खत्म किया है, इसलिए हम इस पर सोचेंगे। हम वापसी करने में काफी अच्छे हैं, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि बल्लेबाज और हर ग्रुप एक साथ आएंगे और इस मैच के बारे में और हम कहां सुधार कर सकते हैं, इस पर अच्छी तरह से सोच-विचार करेंगे।"
हेजलवुड और ग्रीन की तारीफ की
ऑस्ट्रेलिया के लिए दो खास बातें रहीं। जॉश हेजलवुड का प्रदर्शन, जिन्होंने पहली पारी में 89 रन देकर 6 विकेट लिए और इस दौरान अपने 300 टेस्ट विकेट पूरे किए। और कैमरन ग्रीन, जिन्होंने घरेलू मैदान पर अपना पहला टेस्ट शतक लगाया, जबकि सीरीज शुरू होने से पहले उन पर अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव था। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा, "पिछले कुछ सालों में जोश को चोटों से काफी जूझना पड़ा है, लेकिन वह बहुत मेहनती खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने ऐसी पिच पर अपनी क्लास दिखाई जहां सीम बॉलिंग के लिए ज्यादा मदद नहीं थी, फिर भी उन्होंने छह बहुत अहम विकेट लिए। वह शानदार थे। फिर ग्रीन; मुझे लगता है कि इस पारी में उनकी बल्लेबाजी की गति ने दिखाया कि वह कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। बस कुछ और खिलाड़ियों को उनके साथ टिके रहने की जरूरत थी, लेकिन वह शानदार खेले।"
रिकी पोटिंग ने कहा अब चेंज जरूरी
चौथे दिन का खेल शुरू होने से पहले, पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने कहा कि दूसरे टेस्ट के लिए टीम में बदलाव करने होंगे। पोंटिंग ने चैनल 7 पर कहा, “मुझे लगता है कि बदलाव करना जरूरी है। पिछली गर्मियों के आखिर में ही मैंने कहा था कि टीम को नए सिरे से तैयार करने का यह सही समय है, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन ऐसा रहा है। मैं बदलाव करने का पक्षधर नहीं रहा हूं। कप्तान या खिलाड़ी के तौर पर, मैं हमेशा टीम को एकजुट रखना चाहता था। इसलिए, जब तक हालात बहुत खराब न हो जाएं, मैं किसी को टीम से बाहर करने की बात नहीं करता। लेकिन यहां आने से पहले ही मेरे पास ऐसे काफी सबूत थे जिनसे लगता था कि अगर वे टीम को नए सिरे से तैयार करना शुरू करते हैं - जैसे किसी दूसरे ओपनर या नंबर 3 पर किसी नए खिलाड़ी को लाकर - तो उन्हें कोई खास नुकसान नहीं होगा।”
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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