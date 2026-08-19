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India vs Sri Lanka Test: बीच मैच में हुआ इस प्लेयर का डेब्यू, मगर पहली गेंद पर खत्म हो गई पारी

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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India vs Sri Lanka Test मैच के बीच में ऐसा कुछ हुआ कि श्रीलंका के लिए एक खिलाड़ी ने डेब्यू किया। हालांकि, हैरानी की बात यह रही कि पहली गेंद पर ही  इस बल्लेबाज की पारी समाप्त हो गई।

Pasindu Sooriyabandara
पासिंदु सूरियबन्दर

हर किसी खिलाड़ी का सपना होता है कि अगर वह इंटरनेशनल क्रिकेट या फिर किसी फॉर्मेट में डेब्यू करे तो वह मैच उसके लिए यादगार बन जाए, लेकिन श्रीलंका के एक बल्लेबाज के साथ ऐसा नहीं हुआ। एक तो बीच मैच में उसे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला और हैरानी की बात यह रही कि पहली गेंद पर ही उसकी पारी समाप्त हो गई। ऐसा हुआ है इंडिया वर्सेस श्रीलंका पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल के दौरान, जब श्रीलंका के लिए पासिंदु सूरियबन्दर बीच मैच में डेब्यू किए और पहली गेंद पर आउट हो गए।

दरअसल, पासिंदु सूरियबन्दर को बीच टेस्ट मैच में इस वजह से डेब्यू करने का मौका मिला, क्योंकि उन्हें कनकशन सब्सटीट्यूट के रूप में चुना गया था। श्रीलंका के बल्लेबाज दिनेश चांदीमल के सिर पर चोट लगने की वजह से उन्हें मैच से बाहर होना पड़ा और सिर पर चोट लगने के कारण श्रीलंका को कनकशन सब मिल गया। हालांकि, इस सब्सटीट्यूट ने श्रीलंका के लिए कुछ भी योगदान नहीं दिया। यहां तक कि खुद इस बल्लेबाज का डेब्यू एक शर्मनाक याद के रूप में रह गया, क्योंकि वह पहली गेंद पर ही आउट होकर पवेलियन लौट गए।

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कनकशन सब के तौर पर मिला था पासिंदु को मौका

श्रीलंका की टीम गॉल टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ अपनी दूसरी और मैच की चौथी पारी में चौथे दिन बल्लेबाजी कर रही थी। दिनेश चांदीमल की जगह पहले ही पासिंदु सूरियबन्दर का कनकशन सब के रूप इस्तेमाल किए जाने का ऐलान हो गया था। सातवें ओवर की आखिरी गेंद पर श्रीलंका ने अपना पहला विकेट खोया और नंबर 3 पर पासिंदु सूरियबन्दर को बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा, जो उनका पहला इंटरनेशनल मैच था। इस मैच में एक गेंद के बाद ही उनको स्ट्राइक पर आने का मौका मिला, लेकिन वही गेंद उनकी इस मैच की आखिरी गेंद साबित हुई।

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आठवें ओवर की दूसरी गेंद पर मानव सुथार ने पासिंदु सूरियबन्दर को lbw आउट कर दिया। हालांकि, अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया था, लेकिन मानव सुधार ने जोरदार अपील की थी, जो ऐसा लग रहा था कि विकेट का ही सेलिब्रेशन है। उधर, एक या दो सेकंड पहले शुभमन गिल ने T बनाई और डीआरएस लेने का फैसला किया। थर्ड अंपायर ने पाया कि गेंद की पिचिंग, इम्पैक्ट और हिटिंग सही है। थ्री रेड्स आने के बाद पासिंदु सूरियबन्दर को आउट दे दिया गया और इस तरह उनका पहला मैच उनके लिए शर्मनाक याद के तौर पर रहा।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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