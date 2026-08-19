India vs Sri Lanka Test: बीच मैच में हुआ इस प्लेयर का डेब्यू, मगर पहली गेंद पर खत्म हो गई पारी
India vs Sri Lanka Test मैच के बीच में ऐसा कुछ हुआ कि श्रीलंका के लिए एक खिलाड़ी ने डेब्यू किया। हालांकि, हैरानी की बात यह रही कि पहली गेंद पर ही इस बल्लेबाज की पारी समाप्त हो गई।
हर किसी खिलाड़ी का सपना होता है कि अगर वह इंटरनेशनल क्रिकेट या फिर किसी फॉर्मेट में डेब्यू करे तो वह मैच उसके लिए यादगार बन जाए, लेकिन श्रीलंका के एक बल्लेबाज के साथ ऐसा नहीं हुआ। एक तो बीच मैच में उसे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला और हैरानी की बात यह रही कि पहली गेंद पर ही उसकी पारी समाप्त हो गई। ऐसा हुआ है इंडिया वर्सेस श्रीलंका पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल के दौरान, जब श्रीलंका के लिए पासिंदु सूरियबन्दर बीच मैच में डेब्यू किए और पहली गेंद पर आउट हो गए।
दरअसल, पासिंदु सूरियबन्दर को बीच टेस्ट मैच में इस वजह से डेब्यू करने का मौका मिला, क्योंकि उन्हें कनकशन सब्सटीट्यूट के रूप में चुना गया था। श्रीलंका के बल्लेबाज दिनेश चांदीमल के सिर पर चोट लगने की वजह से उन्हें मैच से बाहर होना पड़ा और सिर पर चोट लगने के कारण श्रीलंका को कनकशन सब मिल गया। हालांकि, इस सब्सटीट्यूट ने श्रीलंका के लिए कुछ भी योगदान नहीं दिया। यहां तक कि खुद इस बल्लेबाज का डेब्यू एक शर्मनाक याद के रूप में रह गया, क्योंकि वह पहली गेंद पर ही आउट होकर पवेलियन लौट गए।
कनकशन सब के तौर पर मिला था पासिंदु को मौका
श्रीलंका की टीम गॉल टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ अपनी दूसरी और मैच की चौथी पारी में चौथे दिन बल्लेबाजी कर रही थी। दिनेश चांदीमल की जगह पहले ही पासिंदु सूरियबन्दर का कनकशन सब के रूप इस्तेमाल किए जाने का ऐलान हो गया था। सातवें ओवर की आखिरी गेंद पर श्रीलंका ने अपना पहला विकेट खोया और नंबर 3 पर पासिंदु सूरियबन्दर को बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा, जो उनका पहला इंटरनेशनल मैच था। इस मैच में एक गेंद के बाद ही उनको स्ट्राइक पर आने का मौका मिला, लेकिन वही गेंद उनकी इस मैच की आखिरी गेंद साबित हुई।
आठवें ओवर की दूसरी गेंद पर मानव सुथार ने पासिंदु सूरियबन्दर को lbw आउट कर दिया। हालांकि, अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया था, लेकिन मानव सुधार ने जोरदार अपील की थी, जो ऐसा लग रहा था कि विकेट का ही सेलिब्रेशन है। उधर, एक या दो सेकंड पहले शुभमन गिल ने T बनाई और डीआरएस लेने का फैसला किया। थर्ड अंपायर ने पाया कि गेंद की पिचिंग, इम्पैक्ट और हिटिंग सही है। थ्री रेड्स आने के बाद पासिंदु सूरियबन्दर को आउट दे दिया गया और इस तरह उनका पहला मैच उनके लिए शर्मनाक याद के तौर पर रहा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट