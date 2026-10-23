परविंदर अवाना बने BCCI जूनियर चयन समिति के चेयरमैन, तीन अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति
BCCI ने शुक्रवार, 23 अक्टूबर को जूनियर पुरुष चयन समिति के चेयरमैन का ऐलान कर दिया है। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज परविंदर अवाना को यह जिम्मेदारी दी गई है। तीन अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति CAC की सिफारिशों के आधार पर की गई है।
BCCI ने शुक्रवार, 23 अक्टूबर को जूनियर पुरुष चयन समिति के चेयरमैन का ऐलान कर दिया है। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज परविंदर अवाना को यह जिम्मेदारी दी गई है। BCCI की क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने अवाना को जूनियर चयन समिति का चेयरपर्सन नियुक्त करने के साथ-साथ तीन अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की सिफारिशें कीं, जिन पर मुहर लग गई। ये तीन सदस्य कृष्णा दास, राकेश पटेल और एन. अर्जुन यादव हैं। इस तरह जूनियर चयन समिति के चार सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है और चेयरपर्सन भी घोषित किया जा चुका है। इस समिति में कुल पांच सदस्य होते हैं। BCCI ने बताया है कि बचे हुए एक पद पर जल्द ही नियुक्ति की जाएगी।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शुक्रवार को जारी अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि "क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी (CAC) ने जूनियर क्रिकेट कमेटी के मेंबर्स के अपॉइंटमेंट के लिए एक सिलेक्शन प्रोसेस किया। CAC ने एप्लिकेंट्स को स्क्रीन किया और उनका इंटरव्यू लिया और प्रोसेस के बाद परविंदर अवाना को चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया। साथ ही कृष्णा दास, राकेश पटेल और एन. अर्जुन यादव को कमेटी के मेंबर्स के तौर पर अपॉइंट करने की सिफारिश की गई।
कौन हैं परविंदर अवाना?
अवाना भारतीय क्रिकेट टीम में बतौर तेज गेंदबाज हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने इंडिया के लिए दो T20I खेले और 62 फर्स्ट-क्लास मैचों में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने 191 विकेट लिए। इस पूर्व फास्ट बॉलर ने दिल्ली, इंडिया A और रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए खेला। इसके अलावा उन्होंने किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के लिए IPL में भी खेला। रिटायरमेंट के बाद वह कोचिंग में चले गए और दिल्ली की U16, U19 और U23 टीमों के साथ-साथ इंडिया U19 और अलग-अलग BCCI/COE हाई-परफॉर्मेंस प्रोग्राम के साथ काम किया।
सिलेक्शन कमेटी के अन्य तीन सदस्यों का परिचय
अन्य तीन नियुक्त किए गए सदस्यों की बात करें तो असम और गोवा के पूर्व तेज गेंदबाज कृष्णा दास ने 49 फर्स्ट-क्लास मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 166 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने इंडिया U19 और इंडिया A को रिप्रेजेंट किया और बाद में इंडिया U19 बॉलिंग कोच और उत्तराखंड रणजी ट्रॉफी टीम के बॉलिंग कोच के तौर पर काम किया। दूसरे सदस्य राकेश पटेल की बात करें तो वे गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। पटेल ने गुजरात और बड़ौदा को रिप्रेजेंट किया और इंडिया A के लिए खेला, इसके अलावा उन्होंने दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी में भी हिस्सा लिया। उन्होंने बड़ौदा और गुजरात के साथ U19, U23 और सीनियर टीमों में कोच के तौर पर काम किया, और 2025-26 सीज़न में बड़ौदा U23 टीम के हेड कोच थे। वहीं, एन. अर्जुन यादव ने इंडिया A को रिप्रेजेंट किया और अपने करियर में 83 फर्स्ट-क्लास मैच खेले। वह 2000 में इंडिया की U19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। हैदराबाद के साथ खेलने के बाद उन्होंने कोचिंग शुरू की, हैदराबाद सीनियर और U23 टीमों के हेड कोच के तौर पर काम किया। 2022 से BCCI मैच रेफरी के तौर पर काम कर रहे थे।
जूनियर क्रिकेट कमेटी:
परविंदर अवाना (चेयरपर्सन), कृष्ण दास, राकेश पटेल, एन. अर्जुन यादव। 1 खाली पद के लिए जल्द ही नियुक्ति की जाएगी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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