विराट कोहली का अब सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा 100 शतकों का महारिकॉर्ड, किसने दिया ये बयान?
विराट कोहली को लेकर पार्थिव पटेल ने बयान दिया है कि उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है। उनका एक मोटिवेशन अब यह हो सकता है कि उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक लगाने हैं।
ICC Men's T20 World Cup 2027 के लिए टीम इंडिया की तैयारी आज से शुरू होने वाली है। टीम इंडिया आज यानी मंगलवार 14 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलने उतरेगी। इस दौरान सभी की निगाहें विराट कोहली और रोहित शर्मा पर होंगी, जिन्हें हर एक सीरीज में टेस्ट किया जा रहा है। दोनों सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही एक्टिव हैं तो यहां उनको परफॉर्म करना होगा। पूर्व क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने विराट कोहली को लेकर कहा है कि उन्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। उनकी फॉर्म का फायदा टीम इंडिया को उठाना चाहिए। उनका एक मोटिवेशन शायद बाकी है, जो 100 शतक लगाने का है।
जियोहॉटस्टार के एक शो में पार्थिव पटेल ने कहा, “विराट कोहली के पास पाने के लिए क्या बचा है? उन्होंने 2011 में वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, और जो एक टाइटल बचा था, T20 वर्ल्ड कप, वह भी उन्होंने जीत लिया। उनकी कप्तानी में भारत दुनिया की नंबर एक टेस्ट टीम बनी और उन्होंने टीम को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज भी जिताई। ऐसे में मेरे लिए सवाल यह है कि वह कितने मोटिवेटेड हैं। एक टारगेट सौ सेंचुरी हो सकती हैं। अगर यह उनके दिमाग में है, तो यह उनके रन बनाने का बाय-प्रोडक्ट बन जाएगा और अगर वह रन बनाते हैं और विदेशी हालात में अच्छे फॉर्म में हैं, तो बाकी बैटिंग यूनिट को भी फायदा होगा। विराट कोहली की मौजूदगी से इस टीम को निश्चित रूप से मदद मिलेगी।”
अभिषेक नायर ने की रोहित की तारीफ
इसी शो में अभिषेक नायर ने रोहित शर्मा को लेकर बात की और कहा, "T20 सीरीज में भी, भारतीय बैट्समैन के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक शॉर्ट बॉल थी। रोहित शर्मा ऐसे खिलाड़ी हैं जो असल में इससे सीखते हैं और शॉर्ट-पिच बॉलिंग के खिलाफ खूब रन बनाते हैं। जब आप SENA देशों और विदेशों में अच्छा करते हैं, तो इसका एक कारण यह है कि आप पेस को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं और शॉर्ट बॉल के खिलाफ रन बना सकते हैं, और यही बात भारत को शुभमन गिल और रोहित शर्मा दोनों से मिलेगी।"
उन्होंने आगे कहा, "इंग्लैंड को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी और उनसे अलग तरह से बॉलिंग करनी होगी। टॉप खिलाड़ी यही करते हैं; वे अपने खेलने का तरीका नहीं बदलते, वे विरोधी टीम से अपना तरीका बदलवाते हैं, वे उन्हें टारगेट करते हैं। भारत को रोहित शर्मा की वापसी जरूर पसंद आएगी और जब आप बड़ी सीरीज और बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं, तो वह अनुभव आपको वह आराम और कॉन्फिडेंस देता है जिसकी आपको जरूरत होती है।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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