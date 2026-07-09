पार्थिव पटेल ने पकड़ी वैभव सूर्यवंशी की सबसे बड़ी कमजोरी, बोले- इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा तो होगा
वैभव सूर्यवंशी शुरुआती दो इंटरनेशनल मैचों में छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं। पार्थिव पटेल ने सूर्यवंशी की एक कमजोरी के बारे में बताया, जिसपर काम करने की जरूरत है।
आईपीएल में धमाल माचने वाले वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। 15 वर्षीय सलामी बल्लेबाज ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में 10 गेंदों में 14 रन बनाए जबकि तीसरे मुकाबले में 5 गेंदों में 13 रन बटोरे। मेजबान टीम ने बार-बार शॉर्ट गेंदों से युवा सनसनी का टेस्ट लिया है। तीसरे टी20 में सूर्यवंशी को जोफ्रा आर्चर ने एक जोरदार बाउंसर डालकर आउट किया। भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने शॉर्ट-पिच बॉलिंग को सूर्यवंशी की सबसे बड़ी कमजोरी करार दिया है। उन्होंने कहा कि सूर्यवंशी को इसपर काम करने की जरूरत है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में विरोधी टीमें लगातार इस तरह की गेंदबाजी से परेशान करेंगी। भारत को गुरुवार को ब्रिस्टल में इंग्लैंड से चौथे टी20 में भिड़ना है। इंग्लैंड पांच मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है। पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था।
'वैभव सूर्यवंशी अपने करियर में…'
पार्थिव ने जियोहॉटस्टार से कहा, ''सिर्फ जोफ्रा आर्चर ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में जिसने भी आईपीएल देखा है, वो ऐसा करेगा। मुझे हैरानी नहीं है कि वैभव सूर्यवंशी को शॉर्ट बॉलिंग करने का प्लान बनाया गया है। जैसे-जैसे वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहेंगे, उन्हें इस तरह की बॉलिंग का सामना करना पड़ेगा। हालांकि, यह सवाल जरूर होगा कि वह कैसे सामना कर पाएंगे क्योंकि सभी बॉलर इसी तरह की प्लानिंग के साथ आएंगे।'' उन्होंने आगे कहा, ''जैसे-जैसे वैभव सूर्यवंशी अपने इंटरनेशनल करियर में आगे बढ़ेंगे, उन्हें इस तरह की गेंदबाजी की जाएगी। इसमें शॉर्ट और 145 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक रफ्तार वाली बॉलिंग शामिल है। वह शॉर्ट-पिच बॉलिंग का सामना कैसे करेंगे? उन्हें इसका हल ढूंढना होगा। क्योंकि हर बॉलर उन्हें वहीं टारगेट करने की कोशिश करेगा।''
'मैं ब्रिस्टल में भारतीय बल्लेबाजों से…'
पूर्व विकेटकीपर ने भारतीय बल्लेबाजों में गेम अवेयरनेस की कमी के बारे में भी बात की, जिन्होंने आयरलैंड के बाद इंग्लैंड दौरे पर अभी तक टीम को निराश किया। भारतीय टीम तीसरे टी20 में 202 के लक्ष्य का पीछा करते हुए 11.4 ओवर में 76 रनों पर सिमट गई थी। इंग्लैंड ने 125 रनों से मैच जीता और भारत को टी20 इंटरनेशनल में उसकी सबसे बड़ी हार थमाई। पार्थिल पटेल ने कहा, ''मैं ब्रिस्टल में भारतीय बल्लेबाजों से गेम की बेहतर समझ और गेम अवेयरनेस देखना चाहूंगा। बोर्ड पर 200 रन थे लेकिन सभी अनुभवी टी20 बल्लेबाज हैं। इस फॉर्मेट में जितना आप सोचते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा समय होता है। आप एक या दो ओवर खेलकर अपनी नजरें जमा सकते हैं। कंडीशन अलग हैं, विकेट उतने फ्लैट नहीं हैं, और आपको ग्राउंड के साइज और विकेट की पेस की आदत डालनी होगी। इसलिए, खुद को कुछ समय देना बहुत जरूरी है।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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