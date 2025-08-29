Papua New Guinea Kiplin Doriga charged with robbery during ICC Challenge League in Jersey विश्व कप खेल चुके क्रिकेटर डोरिगा पर लगा डकैती का आरोप, ICC विश्व कप चैलेंज लीग का भी हिस्सा, Cricket Hindi News - Hindustan
Papua New Guinea Kiplin Doriga charged with robbery during ICC Challenge League in Jersey

विश्व कप खेल चुके क्रिकेटर डोरिगा पर लगा डकैती का आरोप, ICC विश्व कप चैलेंज लीग का भी हिस्सा

पापुआ न्यू गिनी के बल्लेबाज किपलिन डोरिगा पर आईसीसी क्रिकेट विश्व कप चैलेंज लीग के दौरान डकैती का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक किपलिन ने आरोपों को स्वीकार भी कर लिया है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 08:41 PM
पापुआ न्यू गिनी के विकेटकीपर बल्लेबाज किपलिन डोरिगा पर जर्सी में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप चैलेंज लीग के दौरान डकैती का औपचारिक आरोप लगाया गया है। जर्सी की राजधानी सेंट हेलियर में हुई एक घटना के बाद डोरिगा पर आरोप लगाया गया। 25 अगस्त को ये घटना हुई।

पीएनजी समाचार आउटलेट ईएमटीवी के मुताबिक डोरिगा बुधवार को जर्सी में मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश हुआ, जहां उसने आरोप स्वीकार कर लिया। मजिस्ट्रेट ने मामले को गंभीर मानते हुए इसे रॉयल कोर्ट को भेज दिया। जिसके कारण डोरिगा को जमानत देने से इनकार कर दिया गया और उन्हें अगली सुनवाई तक हिरासत में भेज दिया गया।

किपलिन डोरिगा पापुआ न्यू गिनी के सीनियर खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2021 और 2024 में पापुआ न्यू गिनी का प्रतिनिधित्व किया। डोरिगा ने 39 वनडे और 43 टी20 मैच खेले हैं। उन्होंने सभी फॉर्मेट को मिलाकर 1000 रन बनाए। जर्सी में चल रही चैलेंज लीग में उन्होंने डेनमार्क के खिलाफ 84 गेंदों पर 68 रन और कुवैत के खिलाफ 29 गेंदों पर 12 रन बनाए, हालांकि पीएनजी दोनों मैच हार गई।

क्रिकेट पीएनजी ने स्पष्ट किया है कि यह डोरिगा से संबंधित एक व्यक्तिगत मामला है और इसका जर्सी में टीम के अभियान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बोर्ड ने विवाद के बावजूद टीम के मूल्यों को बनाए रखने पर अपना ध्यान केंद्रित करने की बात दोहराई। पापुआ न्यू गिनी का आईसीसी क्रिकेट विश्व कप चैलेंज लीग में प्रदर्शन ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। टीम ने नौ मैच खेले हैं और चार जीते हैं, एक मैच का नतीजा नहीं आया। टीम के नौ अंक हैं और रन रेट –0.131 है।

ICC
