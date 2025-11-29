ICC टूर्नामेंट के दौरान क्रिकेटर की शर्मनाक हरकत, महिला को मुक्का मारकर छीना फोन; हुई 3 साल की जेल

संक्षेप: पापुआ न्यू गिनी के क्रिकेटर किपलिन डोरिगा को जर्सी में डकैती के आरोप में तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है। रिपोर्ट है कि उन्होंने एक महिला को मुक्का मारकर पहले जमीन पर गिराया और फिर उससे फोन छीना।

पापुआ न्यू गिनी के एक इंटरनेशनल क्रिकेटर को जर्सी आइलैंड पर डकैती का दोषी पाए जाने पर तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई है। ITV की रिपोर्ट के अनुसार पापुआ न्यू गिनी के 30 साल के विकेटकीपर किपलिन डोरिगा, जो इस साल की शुरुआत में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप चैलेंज लीग में अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए जर्सी में थे, उन्होंने टूर के दौरान एक महिला पर हमला किया और उसका मोबाइल फोन चुरा लिया। किपलिन डोरिगा पिछले 3 महीनों से पुलिस की हिसारत में है और अब उन्हें सजा सुनाई गई है। किपलिन डोरिगा ने PNG के लिए 39 वनडे और 43 टी20 मैच खेले हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह घटना सोमवार, 25 अगस्त को सुबह 2:30 बजे से ठीक पहले सेंट हेलियर में हिलेरी स्ट्रीट पर हुई, जब डोरिगा अपने होटल लौट रहे थे। पुलिस ने कहा कि डोरिगा ने महिला को देखा, उसे घूंसा मारकर पहले जमीन पर गिरा दिया और फिर उसका फोन छीन लिया। महिला को लगी किसी भी चोट की जानकारी अभी नहीं दी गई है। डोरिगा को उसी दिन बाद में अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की।

अगले दिन उस पर ऑफिशियली रॉबरी का चार्ज लगाया गया और बाद में उसे जर्सी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसने बुधवार, 27 अगस्त को जुर्म कबूल कर लिया। शुक्रवार, 28 नवंबर को जर्सी के रॉयल कोर्ट ने तीन साल जेल की सजा सुनाई गई।