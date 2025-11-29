ICC टूर्नामेंट के दौरान क्रिकेटर की शर्मनाक हरकत, महिला को मुक्का मारकर छीना फोन; हुई 3 साल की जेल

Cricket Logo
Papua New Guinea cricketer Kiplin Doriga sentenced to three years in jail for punching woman and stealing her phone
संक्षेप:

पापुआ न्यू गिनी के क्रिकेटर किपलिन डोरिगा को जर्सी में डकैती के आरोप में तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है। रिपोर्ट है कि उन्होंने एक महिला को मुक्का मारकर पहले जमीन पर गिराया और फिर उससे फोन छीना।

Sat, 29 Nov 2025 07:27 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पापुआ न्यू गिनी के एक इंटरनेशनल क्रिकेटर को जर्सी आइलैंड पर डकैती का दोषी पाए जाने पर तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई है। ITV की रिपोर्ट के अनुसार पापुआ न्यू गिनी के 30 साल के विकेटकीपर किपलिन डोरिगा, जो इस साल की शुरुआत में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप चैलेंज लीग में अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए जर्सी में थे, उन्होंने टूर के दौरान एक महिला पर हमला किया और उसका मोबाइल फोन चुरा लिया। किपलिन डोरिगा पिछले 3 महीनों से पुलिस की हिसारत में है और अब उन्हें सजा सुनाई गई है। किपलिन डोरिगा ने PNG के लिए 39 वनडे और 43 टी20 मैच खेले हैं।

यह घटना सोमवार, 25 अगस्त को सुबह 2:30 बजे से ठीक पहले सेंट हेलियर में हिलेरी स्ट्रीट पर हुई, जब डोरिगा अपने होटल लौट रहे थे। पुलिस ने कहा कि डोरिगा ने महिला को देखा, उसे घूंसा मारकर पहले जमीन पर गिरा दिया और फिर उसका फोन छीन लिया। महिला को लगी किसी भी चोट की जानकारी अभी नहीं दी गई है। डोरिगा को उसी दिन बाद में अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की।

अगले दिन उस पर ऑफिशियली रॉबरी का चार्ज लगाया गया और बाद में उसे जर्सी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसने बुधवार, 27 अगस्त को जुर्म कबूल कर लिया। शुक्रवार, 28 नवंबर को जर्सी के रॉयल कोर्ट ने तीन साल जेल की सजा सुनाई गई।

स्टेट्स ऑफ जर्सी पुलिस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के डिटेक्टिव सार्जेंट जिम मैकग्रानाहन ने तेज़ी से हुई जांच की तारीफ करते हुए कहा, "यह एक अनजान सस्पेक्ट के साथ तेजी से हुई जांच थी, जो आइलैंड पर कुछ ही दिन रहा था। आरोप के नेचर की वजह से, जो कि रात में एक अकेली महिला पर एक अजनबी का हमला था, पुलिस ने कई डिटेक्टिव और दूसरे लोगों को लगाया जिन्होंने जल्दी से डोरिगा की पहचान की, उसे अरेस्ट किया और चोरी का सामान बरामद किया।"

