पाकिस्तान टी-20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं? खुद ही दे दिया बड़ा हिंट, लेकिन फिर..
पाकिस्तान टी-20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। हालांकि, इस बीच पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें उसके वर्ल्ड कप के ट्रैवलिंग प्लान की जानकारी थी, लेकिन बाद में उसे डिलीट कर दिया। यह घटनाक्रम दिखाता है कि पाकिस्तान विश्व कप खेलने के लिए तैयार तो है, लेकिन वह इसे और नाटकीय बनाना चाहते हैं ताकि लाइमलाइट में बने रहें।
विश्व कप में पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, हालांकि उनके ट्रैवलिंग प्लान से पता चल रहा है कि वे इस विश्व कप में हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी टीम 2 फरवरी को एयर लंका की फ्लाइट से श्रीलंका के लिए रवाना हो सकती है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो सकता है।
खबरों के मुताबिक, पीसीबी की एक प्रेस विज्ञप्ति लीक हो गई थी जिसमें टीम की यात्रा से संबंधित घटनाक्रम का खुलासा हुआ था। हालांकि, बाद में उस प्रेस रिलीज को हटाकर दोबारा प्रकाशित किया गया। कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों ने भी इस घटनाक्रम के बारे में ट्वीट किया है।
रेवस्पोर्ट्ज के अनुसार, स्पष्ट और औपचारिक पुष्टि न होने से पाकिस्तान की अंतिम स्थिति को लेकर रहस्य बना हुआ है, जबकि आमतौर पर रसद संबंधी गतिविधियों से यह संकेत मिल जाता है कि मामला सुलझ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अनिश्चितता एक तरह का दिखावा है जो क्रिकेट को और अधिक उथल-पुथल में धकेलने का जोखिम पैदा करता है। खासकर ऐसे समय में जब टूर्नामेंट 7 फरवरी को भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाला है।
बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकबी के एक बयान के बाद पाकिस्तान के विश्व कप में खेलने या ना खेलने को लेकर संशय बना हुआ है। बीते हफ्ते मोहसिन नकबी ने कहा था कि अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यह निर्णय लेते हैं कि पाकिस्तान को टी-20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेना है तो हम नाम वापस ले सकते हैं। उन्होंने आईसीसी को भी आगाह किया था कि वे विकल्प के तौर पर दूसरी टीम तैयार रखे। उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान जल्द ही अपने विश्व कप खेलने की दुविधा को दूर करते हुए इसकी पुष्टि कर सकता है। हालांकि, तमाम रिपोर्टों से ज्यादा संभावना इस बात की ही लगाई जा रही है कि पाकिस्तान टी-20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान भारत के साथ वर्ल्ड कप मैच ना खेलकर बांग्लादेश को बाहर किए जाने का विरोध कर सकता है। हालांकि, निर्णय आते हैं यह जल्द ही पता लगने वाला है क्योंकि टूर्मामेंट के शुरू होने में अब केवल एक हफ्ते बचे हैं।