pakistani spinner abrar ahmad expresses his wish to punch shikhar dhawan in boxing

मैं शिखर धवन को…गर्दन हिला आंखों से अदा दिखाने वाले अबरार अहमद ने बताई हसरत

पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद ने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल के कार्यक्रम में बताया कि वह शिखर धवन को घूंसा मारना चाहते हैं। शो में उनसे पूछा गया कि आपको किस क्रिकेटर पर गुस्सा आता है जिसके साथ आप बॉक्सिंग करना चाहते हैं। इसके जवाब में उन्होंने शिखर धवन का नाम लिया। 

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 10:25 AM
पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद याद हैं? वही जो भारत के खिलाफ मैचों में विकेट का जश्न अलग ही अंदाज में मनाते हैं। गर्दन की लोच और आंखों की अदा से। इसी साल चैंपियंस ट्रॉफी में एक बहुत ही शानदार गेंद पर शुभमन गिल को आउट करने के बाद उन्होंने गर्दन को झटक-झटक आंखों की वो अदा दिखाई थी। पिछले महीने एशिया कप के फाइनल में भी संजू सैमसन को आउट करने के बाद भी उन्होंने गर्दन हिला नैनों के इशारों का अपना चिरपरिचित नजारा पेश किया। लेकिन नजाकत भरी अदाओं वाले इस पाकिस्तानी क्रिकेटर की हसरत तो भारत के एक स्टार को घूंसे बरसाने की है!

हाल ही में एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर 27 वर्ष के इस लेग स्पिनर से पूछा गया कि आपको किस क्रिकेटर पर गुस्सा आता है और जिसे आप घूसा मारना चाहते हैं। इसके जवाब में अबरार ने हमारे 'गब्बर' यानी शिखर धवन का नाम लिया।

एंकर पूछती है, 'कौन सा ऐसा प्लेयर है दुनिया का जो आप चाहते हैं कि आपके सामने हो और आप बॉक्सिंग करें, जिसपे बड़ा गुस्सा आता हो?' जवाब में अबरार कहते हैं, 'मैं चाहता हूं कि मैं बॉक्सिंग करूं और खड़ा शिखर धवन हो सामने।' इसके बाद एंकर बोलती है- ‘ओए, होए जी...शिखर धवन क्या आप तैयार हैं?’

अबरार के इस जवाब का क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है। इसे लेकर यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया दिख रही है। कुछ लोग इसे हास-परिहास और हल्के-फुल्के अंदाज में की गई टिप्पणी बता रहे तो कुछ इसे गैरजरूरी उकसावा।

अबरार अहमद की बात करें तो वह पाकिस्तान के लिए 10 टेस्ट और 11 वनडे खेल चुके हैं। टेस्ट में उनके नाम 46 विकेट और वनडे में 18 विकेट दर्ज हैं। उन्होंने 23 टी20 इंटरनेशनल भी खेले हैं जिनमें उनके नाम 29 विकेट दर्ज हैं।

अबरार हाल ही में खत्म हुए एशिया कप में भी पाकिस्तान की तरफ से खेले थे। टूर्नामेंट में फाइनल समेत भारत और पाकिस्तान की तीन बार टक्कर हुई और तीनों ही बार सूर्यकुमार यादव की अगुआई में टीम इंडिया ने जीत हासिल की। फाइनल में अबरार ने 29 रन देकर एक विकेट लिया था। संजू सैमसन को आउट करने के बाद उन्होंने गर्दन हिलाकर आंखों को खास अदा से मटकाकर अपने चिरपरिचित अंदाज में जश्न मनाया था।

