पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर 50-50 लाख का जुर्माना! टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर PCB ने सुनाई अजीबोगरीब सजा
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर हर खिलाड़ी पर 5 मिलियन रुपये का जुर्माना लगाया है। अधिकारियों ने साफ कर दिया कि अगर खिलाड़ियों को अच्छे परफॉर्मेंस के लिए इनाम मिलता है, तो उन्हें खराब परफॉर्मेंस के लिए पेनल्टी भी देनी होगी।
टूर्नामें जीतने पर या अच्छा क्रिकेट खेलने पर तो आपने क्रिकेट बोर्ड्स को अपनी टीमों को तरह-तरह के इनाम देते देखा होगा, मगर क्या कभी आपने देखा है कि किसी बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों पर खराब प्रदर्शन के लिए जुर्माना लगाया हो? शायद नहीं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा कर दिखाया है। पाकिस्तान के लिए टी20 वर्ल्ड कप निराशाजनक रहा। लगातार दूसरी बार टीम टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई और सुपर-8 से ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई। टी20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान एकमात्र टेस्ट प्लेइंग नेशन श्रीलंका को हराने में कामयाब रहा। उसके अलावा उन्होंने नीदरलैंड्स, यूएसए और नामीबिया जैसी टीमों के खिलाफ ही जीत दर्ज की। वहीं भारत-इंग्लैंड जैसे कड़े प्रतिद्वंद्वियों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस निराशाजनक प्रदर्शन के चलते पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड में शामिल खिलाड़ियों पर 50-50 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
tribune.com.pk की रिपोर्ट के अनुसार, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की खराब परफॉर्मेंस उनके खिलाड़ियों के लिए महंगी साबित हुई है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने हर खिलाड़ी पर 5 मिलियन रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला भारत से हार के ठीक बाद लिया गया।
सूत्रों के मुताबिक, अधिकारियों ने खिलाड़ियों से साफ कह दिया है कि बहुत लाड़-प्यार हो गया — अब से, फाइनेंशियल फायदे सिर्फ परफॉर्मेंस से मिलेंगे।
जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में नीदरलैंड्स से हार से बाल-बाल बचा, फिर USA को हराया। श्रीलंकाई कंडीशन और अच्छे स्पिन बॉलर होने की वजह से, भारत के खिलाफ बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, लेकिन एशिया कप के तीन मैचों की तरह, टीम फिर फेल हो गई।
फैंस की तरह, बोर्ड के अधिकारी भी टीम की परफॉर्मेंस से बहुत नाखुश हैं। सूत्रों के मुताबिक, हर खिलाड़ी पर पहले ही 5 मिलियन रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। अधिकारियों ने साफ कर दिया कि अगर खिलाड़ियों को अच्छे परफॉर्मेंस के लिए इनाम मिलता है, तो उन्हें खराब परफॉर्मेंस के लिए पेनल्टी भी देनी होगी।
भारत से हारने के तुरंत बाद टीम को इस फैसले के बारे में बताया गया।
ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी नेशनल क्रिकेटर सालाना लाखों कमाते हैं। A-कैटेगरी के प्लेयर को हर महीने 4.5 मिलियन रुपए सैलरी और ICC रेवेन्यू से 2.07 मिलियन रुपए शेयर मिलते हैं। B-कैटेगरी के प्लेयर को हर महीने 3 मिलियन रुपए और ICC शेयर के तौर पर 1.5525 मिलियन रुपए मिलते हैं। C-कैटेगरी के प्लेयर को हर महीने 1 मिलियन रुपए और ICC शेयर के तौर पर 1.035 मिलियन रुपए मिलते हैं। D-कैटेगरी के प्लेयर हर महीने 750,000 रुपए और ICC शेयर के तौर पर 517,500 रुपए कमाते हैं। मैच फीस अलग से है। 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में A कैटेगरी का कोई प्लेयर शामिल नहीं था।
