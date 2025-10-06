Pakistani player shows attitude to Harmanpreet Kaur Indian captain a befitting reply with abuse video goes viral पाकिस्तान की प्लेयर ने हरमनप्रीत कौर को दिखाए तेवर तो भारतीय कप्तान ने गाली से दिया जवाब; वीडियो वायरल, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Pakistani player shows attitude to Harmanpreet Kaur Indian captain a befitting reply with abuse video goes viral

पाकिस्तान की प्लेयर ने हरमनप्रीत कौर को दिखाए तेवर तो भारतीय कप्तान ने गाली से दिया जवाब; वीडियो वायरल

पाकिस्तान की गेंदबाज नशरा संधू ने 22वें ओवर की आखिरी गेंद डालने के बाद हरमनप्रीत कौर को तेवर दिखाए, वह गुस्से में भारतीय कप्तान को घूरती हुई नजर आई। हरमन ने इसका जवाब गाली के साथ दिया। 

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 6 Oct 2025 08:36 AM
share Share
Follow Us on
पाकिस्तान की प्लेयर ने हरमनप्रीत कौर को दिखाए तेवर तो भारतीय कप्तान ने गाली से दिया जवाब; वीडियो वायरल

हरमनप्रीत कौर मैदान पर अपने गर्म मिजाज के लिए मशहूर है, अगर विपक्षी टीम की प्लेयर पहल करती है तो वह जवाब देने का मौका नहीं छोड़ती। रविवार, 5 अक्टूबर को जब भारत बनाम पाकिस्तान मैच चल रहा था तो भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। पाकिस्तान की गेंदबाज नशरा संधू ने 22वें ओवर की आखिरी गेंद डालने के बाद हरमनप्रीत कौर को तेवर दिखाए, वह गुस्से में भारतीय कप्तान को घूरती हुई नजर आई। हरमन ने इसका जवाब गाली के साथ दिया। भारतीय कप्तान का रिएक्शन इस समय सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटौर रहा है। आप भी देखें वीडियो-

ये भी पढ़ें:PAK को रौंद भारत को मिली बड़ी कामयाबी, पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 पर जमाया कब्जा

हरमनप्रीत कौर का पाकिस्तान के खिलाफ खराब रिकॉर्ड जारी है। वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भी वह चिर-प्रतिद्वंदियों के खिलाफ सस्ते में आउट हो गई और 34 गेंदों पर 19 रन बना सकी।

ये भी पढ़ें:ऋचा-दीप्ति नहीं; जानें किसे मिला IND vs PAK मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड?

कैसा रहा IND vs PAK Women मैच?

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने 247 रन बोर्ड पर लगाए। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत 200 के आस-पास तक ही रुक जाएगा, मगर अंत में ऋचा घोष की तूफानी पारी के दम पर टीम इस स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। भारतीय बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के खिलाफ खूब निराश किया। हर किसी को अच्छी शुरुआत मिली, इसके बावजूद कोई अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाया। पाकिस्तान के लिए डायना बेग ने 4 विकेट चटकाए।

इस स्कोर का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 43 ओवर में 159 के स्कोर पर ही सिमट गई। सिदरा अमीन ने इस रनचेज में 81 रनों की शानदार पारी जरूर खेली, मगर उन्हें दूसरे छोर से किसी का साथ नहीं मिला। भारत के लिए क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने 3-3 विकेट चटकाए।

Harmanpreet Kaur Womens Cricket World cup 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |