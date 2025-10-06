पाकिस्तान की प्लेयर ने हरमनप्रीत कौर को दिखाए तेवर तो भारतीय कप्तान ने गाली से दिया जवाब; वीडियो वायरल

पाकिस्तान की गेंदबाज नशरा संधू ने 22वें ओवर की आखिरी गेंद डालने के बाद हरमनप्रीत कौर को तेवर दिखाए, वह गुस्से में भारतीय कप्तान को घूरती हुई नजर आई। हरमन ने इसका जवाब गाली के साथ दिया।

हरमनप्रीत कौर मैदान पर अपने गर्म मिजाज के लिए मशहूर है, अगर विपक्षी टीम की प्लेयर पहल करती है तो वह जवाब देने का मौका नहीं छोड़ती। रविवार, 5 अक्टूबर को जब भारत बनाम पाकिस्तान मैच चल रहा था तो भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। पाकिस्तान की गेंदबाज नशरा संधू ने 22वें ओवर की आखिरी गेंद डालने के बाद हरमनप्रीत कौर को तेवर दिखाए, वह गुस्से में भारतीय कप्तान को घूरती हुई नजर आई। हरमन ने इसका जवाब गाली के साथ दिया। भारतीय कप्तान का रिएक्शन इस समय सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटौर रहा है। आप भी देखें वीडियो-

हरमनप्रीत कौर का पाकिस्तान के खिलाफ खराब रिकॉर्ड जारी है। वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भी वह चिर-प्रतिद्वंदियों के खिलाफ सस्ते में आउट हो गई और 34 गेंदों पर 19 रन बना सकी।

कैसा रहा IND vs PAK Women मैच? टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने 247 रन बोर्ड पर लगाए। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत 200 के आस-पास तक ही रुक जाएगा, मगर अंत में ऋचा घोष की तूफानी पारी के दम पर टीम इस स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। भारतीय बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के खिलाफ खूब निराश किया। हर किसी को अच्छी शुरुआत मिली, इसके बावजूद कोई अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाया। पाकिस्तान के लिए डायना बेग ने 4 विकेट चटकाए।