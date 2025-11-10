Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Pakistani player copies Hardik Pandya winning celebration teases Dinesh Karthik after winning Hong Kong Sixes trophy
पाकिस्तानी प्लेयर ने कॉपी किया हार्दिक पांड्या का विनिंग सेलिब्रेशन, ट्रॉफी जीतकर दिनेश कार्तिक को भी चिढ़ाया

Mon, 10 Nov 2025 07:58 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पाकिस्तान ने कुवैत को हराकर रिकॉर्ड 6ठा हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस का खिताब जीता। खिताबी मुकाबले में उन्होंने कुवैत पर 43 रनों से बड़ी जीत दर्ज की। हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस में पाकिस्तान को एकमात्र हार का सामना भारत के हाथों करना पड़ा, इसके अलावा पाकिस्तान का पूरे टूर्नामेंट के दौरान दबदबा रहा। ट्रॉफी जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय हरफनमौला हार्दिक पांड्या के विनिंग सेलिब्रेशन की नकल करते नजर आए। हार्दिक पांड्या ने ये विनिंग सेलिब्रेशन सबसे पहले 2024 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद किया था। कुछ ही समय में यह सेलिब्रेशन वायरल हो गया, इस आइकॉनिक सेलिब्रेशन को पांड्या ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भी दोहराया।

अब पाकिस्तानी प्लेयर मोहम्मद शहजाद हार्दिक पांड्या के इस विनिंग सेलिब्रेशन को हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस का खिताब जीतने के बाद कॉपी करते नजर आए।

21 साल के शहजाद पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, उन्होंने इस टूर्नामेंट में कुल 7 विकेट चटकाए। वह पाकिस्तान को अंडर-19 क्रिकेट में रिप्रजेंट कर चुके हैं, मगर अभी तक उनका सीनियर टीम में डेब्यू नहीं हुआ है।

शहजाद ने इस विनिंग सेलिब्रेशन की तस्वीर पोस्ट करते हुए टीम इंडिया के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को भी ट्रोल किया। कार्तिक हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस में भारतीय टीम के कप्तान थे। उनकी अगुवाई में ही भारत ने पाकिस्तान को हराया, मगर टीम कुवैत से हारकर ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई।

पाकिस्तान को हराने के बाद दिनेश कार्तिक ने X पर लिखा था, “हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस की शानदार शुरुआत, पाकिस्तान के खिलाफ जीत।”

कार्तिक के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए शहजाद ने विनिंग सेलिब्रेशन की तस्वीर पोस्ट की और लिखा, “हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस का मजेदार अंत, हमेशा की तरह काम चलता रहा।”

बता दें, पाकिस्तान इसी के साथ हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस की सबसे सफल टीम बन गई है। यह उनका रिकॉर्ड 6ठा खिताब है। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड ने 5-5 बार ट्रॉफी उठाई है। वहीं भारत सिर्फ एक बार 2005 में चैंपियन बना था।

