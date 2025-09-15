भारत का पलड़ा भारी पड़ते देख पाकिस्तानी फैन ने ऊपर से पहन ली भारतीय जर्सी, VIDEO

भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान स्टेडियम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारत का पलड़ा भारी पड़ता देख एक पाकिस्तानी फैन ने अपनी जर्सी ही छिपा ली। उसने पाकिस्तानी जर्सी के ऊपर भारत की नीली जर्सी पहन ली।

भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को दुबई में हुए एशिया कप मैच के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैच में शुरू से लेकर आखिर तक भारत का दबदबा रहा। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और पाकिस्तानी फैन अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए खूब शोर मचा रहे थे। मैच भारत के पक्ष में एकतरफा होते देख पाकिस्तानी फैन मायूस होने लगे। इसी दौरान एक फैन ने अपनी जर्सी ही बदल ली। उसने पाकिस्तानी टीम की जर्सी को निकाला तो नहीं, लेकिन उसके ऊपर से भारतीय टीम की जर्सी पहनकर सूर्यकुमार यादव ब्रिगेड को चीयर करने लगा। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

इससे पहल पाकिस्तानी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 127 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी ने 16 गेंदों में 33 रन की ताबड़तोड़ नाबाद पारी खेलकर पाकिस्तान के स्कोर को 2 अंकों में सिमटने से रोका। साहिबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। 44 गेंदों की अपनी पारी में उन्होंने 1 चौका और 3 छक्के लगाए।

भारत की तरफ से कुलदीप यादव एक बार फिर सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 3 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल के खाते में 2-2 विकेट आए। हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती ने भी 1-1 विकेट चटकाए।

जीत के लिए 128 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 16वें ओवर में ही 7 विकेट से जीत दर्ज कर ली। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 47 रन की नाबाद पारी खेली। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने 31-31 रनों की पारियां खेली।