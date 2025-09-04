पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली को रेप केस में बड़ी राहत, जांच में मिली क्लीन चिट

पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली को रेप केस में बड़ी राहत मिली है। उन्हें एक ब्रिटिश-पाकिस्तानी महिला की शिकायत के बाद 4 अगस्त को ब्रिटेन में गिरफ्तार किया गया था। जांच के बाद अब जांचकर्ताओं ने अली को आरोपमुक्त करार दिया है और उनका पासपोर्ट भी लौटा दिया है।

पाकिस्तान क्रिकेटर हैदर अली को रेप केस में बड़ी राहत मिली है। उन्हें पिछले महीने एक ब्रिटिश-पाकिस्तानी महिला के आरोप के बाद केंट के स्पिटफायर काउंटी क्रिकेट ग्राउंड से गिरफ्तार किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में चांजकर्ताओं ने पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के बाद अली को आरोपमुक्त कर दिया है।

रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस और क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने हैदर अली के खिलाफ रेप केस को बंद कर दिया है। इस मामले में 4 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

एक ब्रिटिश-पाकिस्तानी महिला ने दावा किया था कि हैदर अली उससे 23 जुलाई को मैनचेस्टर के एक होटल में मिले थे। वहां वह उन्होंने कथित तौर पर महिला से रेप किया। महिला के मुताबिक, अली 1 अगस्त को एशफोर्ड में भी उससे मिले थे। बाद में 4 अगस्त को महिला ने क्रिकेटर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पूरी जांच के दौरान अली ने खुद को बेकसूर बताया और कहा कि वह महिला को एक दोस्त के तौर पर जानते हैं। अली ने खुद पर लगे आरोपों को 'झूठा' और 'हैरान करने वाला' बताया।