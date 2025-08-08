Pakistani cricketer Haider Ali caught in UK on rape charges provisionally suspended by Pakistan Cricket Board पाकिस्तानी क्रिकेटर रेप के आरोप में UK में गिरफ्तार, पासपोर्ट जब्त; PCB ने किया सस्पेंड, Cricket Hindi News - Hindustan
Pakistani cricketer Haider Ali caught in UK on rape charges provisionally suspended by Pakistan Cricket Board

रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तनी मूल की एक लड़की द्वारा रेस का आरोप लगाए जाने के बाद ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने हैदर अली को गिरफ्तार किया है। इस खबर के बाहर आते ही पाकिस्तान क्रिकेटर बोर्ड ने हैदर अली को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 8 Aug 2025 06:27 AM
पाकिस्तान क्रिकेट को उस समय तगड़ा झटका लगा जब उनके क्रिकेटर हैदर अली को यूके में रेप के आरोप के चलते अरेस्ट किया गया। पाकिस्तान की ए टीम यानी पाकिस्तान शाहीन इस समय यूके दौरे पर है, हैदर अली इसी टीम का हिस्सा थे। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तनी मूल की एक लड़की द्वारा रेस का आरोप लगाए जाने के बाद ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने हैदर अली को गिरफ्तार किया है। इस खबर के बाहर आते ही पाकिस्तान क्रिकेटर बोर्ड ने हैदर अली को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार, हैदर को ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने बेकेनहम मैदान पर गिरफ्तार किया, जहां 3 अगस्त को पाकिस्तान शाहीन और MCSAC के बीच मैच चल रहा था। रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है, "यह स्पष्ट रूप से एक पाकिस्तानी मूल की लड़की के खिलाफ बलात्कार का मामला है।"

सूत्रों ने पुष्टि की कि ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने हैदर का पासपोर्ट जब्त कर लिया है, लेकिन उसे जमानत पर रिहा कर दिया है।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने कहा कि वह जाँच में सहयोग करेगा और हैदर को केस लड़ने में मदद करेगा। इस बीच, पीसीबी ने हैदर अली को तब तक निलंबित कर दिया है जब तक उनका नाम साफ नहीं हो जाता।

पीसीबी ने एक बयान में कहा, "यह जाँच पाकिस्तान शाहीन के हालिया इंग्लैंड दौरे के दौरान हुई एक घटना से संबंधित है। अपने सभी खिलाड़ियों के कल्याण और कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी और देखभाल के कर्तव्य के अनुरूप, पीसीबी ने यह सुनिश्चित किया है कि हैदर अली को इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उचित कानूनी सहायता मिले।"

पीसीबी ने कहा, "पीसीबी यूनाइटेड किंगडम की कानूनी प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं का पूरा सम्मान करता है और जाँच को अपनी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चलने देने के महत्व को स्वीकार करता है। तदनुसार, पीसीबी ने चल रही जाँच के परिणाम आने तक हैदर अली को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है।"

