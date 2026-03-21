पाकिस्तान का वर्क कल्चर ‘जहरीला’, वहां काम करना…; भारत के वर्ल्ड कप विनिंग कोच ने खोली मोहसिन नकवी की PCB की पोल
2011 वर्ल्ड कप में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले गैरी कर्स्टन 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच बने थे, मगर वहां के काम से तंग आकर उन्होंने मात्र 6 महीनों में ही इस्तीफा दे दिया था।
पाकिस्तान क्रिकेट में कितना टॉक्सिक कल्चर है इसका खुलासा हाल ही में गैरी कर्स्टन ने किया है। 2011 वर्ल्ड कप में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले गैरी कर्स्टन 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच बने थे, मगर वहां के काम से तंग आकर उन्होंने मात्र 6 महीनों में ही इस्तीफा दे दिया था। गैरी कर्स्टन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने वहां के काम करने के माहौल को 'जहरीला' बताया, जहां हर काम में दखलअंदाजी होती है और पेशेवर इज्जत की कमी है। अचानक इस्तीफ़ा देने के कुछ महीनों बाद, वर्ल्ड कप जीतने वाले इस कोच ने कहा कि चेयरमैन मोहसिन नकवी के राज में, लगातार कामयाबी हासिल करना लगभग नामुमकिन था।
पाकिस्तान के हेड कोच के पद से इस्तीफा देने के बाद अब गैरी कर्स्टन श्रीलंका के कोच बने हैं। कर्स्टन ने पाकिस्तान के साथ अपने मुश्किल दौर के बारे में खुलकर बात की। talkSPORT Cricket के साथ एक बेबाक इंटरव्यू में, उन्होंने उन परेशानियों के बारे में विस्तार से बताया है।
गैरी कर्स्टन ने कहा, “जिस बात ने मुझे शायद सबसे ज्यादा हैरान किया, वह थी दखलंदाजी का स्तर। मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी इस स्तर की दखलंदाजी देखी है। क्या इससे मुझे हैरानी हुई? मुझे नहीं पता, लेकिन यह काफी ज्यादा थी।
एक कोच के लिए आकर खिलाड़ियों के साथ काम करने का कोई तरीका बनाना काफी मुश्किल होता है, जब बाहर से लगातार शोर-शराबा होता रहता है। यह मुश्किल था और खराब प्रदर्शन वगैरह को लेकर काफी दंडात्मक कार्रवाई भी होती थी।
एक कोच के तौर पर, जब टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही होती, तो सबसे पहले आप ही निशाने पर आते हैं—इसलिए लोग कहते हैं, ‘चलो कोच को हटा देते हैं’ या ‘चलो कोच पर कुछ पाबंदियां लगा देते हैं’, क्योंकि जब टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही होती, तो ऐसा करना ही सबसे आसान होता है—और मेरी नजर में यह उल्टा नुकसानदायक होता है। तो फिर कोच को रखा ही क्यों जाए?”
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें