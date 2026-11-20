पाकिस्तान ने 2 साल में जीती पहली टेस्ट सीरीज, श्रीलंकाई टीम को दी पटखनी; ये गेंदबाज रहा हीरो
पाकिस्तान ने 8 विकेट से जीता और सीरीज अपने नाम कर ली। मोहम्मद अब्बास इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जबकि प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड भी उन्हीं को मिला। 1-0 से सीरीज पर पाकिस्तान ने कब्जा किया।
पाकिस्तान की टीम ने आखिरकार टेस्ट सीरीज जीत ही ली। पिछले दो साल से पाकिस्तान की टीम टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई थी, लेकिन शुक्रवार 20 नवंबर 2026 को यह सिलसिला खत्म हो गया। अक्टूबर 2024 में आखिरी टेस्ट सीरीज पाकिस्तान ने जीती थी। अब श्रीलंका को दो मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान ने 1-0 से हराया। पहला मैच सीरीज का ड्रॉ रहा था। आखिरी मैच पाकिस्तान ने 8 विकेट से जीता और सीरीज अपने अपने नाम कर ली। मोहम्मद अब्बास इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जबकि प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड भी उन्हीं को मिला। हालांकि, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी की इस साइकिल की पॉइंट्स टेबल में कोई ज्यादा फायदा पाकिस्तान को नहीं मिला है।
श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में मेजबान पाकिस्तान की टीम को 90 रन का टारगेट पूरा करने के लिए रावलपिंडी में चौथे दिन सुबह 13 ओवर में आठ विकेट से जीत मिली और सीरीज 1-0 से जीत ली। पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका को दूसरी पारी में 316 रनों पर ऑलआउट किया था। इसके बाद सिर्फ 90 रनों का लक्ष्य था, जो पाकिस्तान ने चौथे दिन आसानी से हासिल कर लिया। बाबर आजम बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे। उन्होंने आमिर जमाल को प्रमोट कर दिया था। पाकिस्तान की ने पिछली चार में से तीन सीरीज श्रीलंका के खिलाफ जीती हैं, जबकि एक ड्रॉ पर खत्म हुई थी।
पाकिस्तान की टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। कप्तान बाबर आजम का ये फैसला सही साबित भी हुआ, क्योंकि श्रीलंका की टीम पहली पारी में 98 रनों पर ही ढेर हो गई थी। कप्तान कुसल मेंडिस (32) और सोनल दिनुशा (21) को छोड़कर कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका। पाकिस्तान के लिए 3-3 विकेट मोहम्मद अब्बास, रजाउल्ला और आमिर जमाल ने चटकाए।
वहीं, पाकिस्तान की टीम पहली पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरी तो गाजी गोरी ने 54 रन बनाए, जबकि 47 रन अजान अवैस ने बनाए। 46 रनों की पारी तैयब आरिफ ने खेली। 42 रन रजाउल्लाह ने बनाए। 37 रन साकिब खान के बल्ले से आए। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने 87.5 ओवर बल्लेबाजी की और कुल 325 रन बनाए। लाहिरु कुमारा ने श्रीलंका के लिए 5 विकेट चटकाए। 3 विकेट असिथा फर्नांडो को मिले।
इसके बाद श्रीलंका की टीम फिर से बल्लेबाजी के लिए उतरी तो अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि, बोर्ड पर रन उतने ज्यादा नहीं थे, क्योंकि पहली पारी में टीम 100 रन भी नहीं बना सकी थी। दूसरी पारी में श्रीलंका ने 316 रन बनाए। मिलन रथनायके ने 66, सोनल दिनुशा ने 54, कुसल मेंडिस ने 53 और पसिंदू सूर्यबंदरा ने 38 रन बनाए। इस बार मोहम्मद अब्बास और आमिर जमाल को फिर से 3-3 विकेट मिले। ऐसे में पाकिस्तान के सामने छोटा ही टारगेट था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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