वनडे फॉर्मेट में पहली बार पाकिस्तान ने भारत को किया ऑलआउट, बैग ने किया बड़ा कारनामा

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वनडे फॉर्मेट में पहली बार भारतीय टीम को ऑल आउट किया। भारत ने वनडे विश्व कप मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को 50 ओवर में सभी विकेट खोकर 247 रन बनाए।

भारतीय महिला टीम रविवार को आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 50 ओवर में 247 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की टीम पहली बार वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम को ऑल आउट करने में सफल रही है। भारत के लिए हरलीन देओल 46 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहीं जबकि रिचा घोष 35 रन बनाकर नाबाद रहीं। जेमिमा रोड्रिग्स ने 32 रन और प्रतिका रावल ने 31 रन का योगदान दिया। पाकिस्तान के लिए डायना बेग ने चार जबकि कप्तान फातिमा सना और डायना बेग ने दो दो विकेट झटके। रमीम शमीम और नशरा संधू ने एक एक विकेट लिया।

पाकिस्तान की तेज गेंदबाज डायना बेग ने रविवार को विश्व कप मैच के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह विश्व कप में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज करने वाली पाकिस्तानी गेंदबाज बन गईं हैं। उन्होंने 10 ओवर में 4 विकेट लेकर 69 रन दिए। यह महिला वनडे में बिना किसी व्यक्तिगत 50 से अधिक स्कोर के भारत का सर्वोच्च स्कोर है, इससे पहले पिछले साल अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने बिना अर्धशतकीय पारी के 227 रन बनाए थे।

मैच रैफरी द्वारा टॉस के फैसले में हुई गलती से पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। धीमी पिच पर भारतीय टीम का शीर्ष क्रम लड़खड़ा गया। मैच के दौरान कीड़ों के भगाने के लिए ‘फ्यूमिगेशन ब्रेक’ से भी रूकावट आई। एशिया कप में भारत की पुरुष टीम की पाकिस्तान की टीम से ‘हाथ नहीं मिलाने की नीति’ पर कायम रहते हुए भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस के दौरान पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया।

पिच पर काफी करीबी फैसले लिए गए और गफलत भी हुई जिससे भारतीय खिलाड़ियों की लय और बिगड़ गई। सलामी बल्लेबाज प्रतिक रावल (31) ने डायना बेग की गेंदों पर लगातार तीन चौके जड़कर भारत को तेज शुरुआत कराई। लेकिन स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना (23) एक बार फिर पावरप्ले के अंदर आउट हो गईं जिससे शीर्ष क्रम शुरुआती दबाव में आ गया।

बेग की गेंद पर पगबाधा की अपील से बचने के बाद मंधाना नौंवे ओवर में कप्तान फातिमा सना की गेंद पर पगबाधा आउट हो गईं। पाकिस्तान की अनुशासित गेंदबाजों ने कसी लाइन और गति में चतुराईपूर्ण बदलाव करते हुए बल्लेबाजों पर लगाम लगाए रखी। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को लय में नहीं आने दिया और नियमित अंतराल पर विकेट झटके। तेज गेंदबाज बेग ने 69 रन देकर चार जबकि फातिमा सना ने 38 रन देकर दो विकेट झटके।

रावल आउट होने वाली अगली बल्लेबाज रहीं, वह सादिया इकबाल की गेंद पर बोल्ड हो गईं। देओल ने संयम से खेलते हुए कप्तान हरमनप्रीत कौर (19) के साथ 39 रन की साझेदारी की और फिर जेमिमा रोड्रिग्स (32) के साथ 45 रन जोड़े। हरमनप्रीत लय में दिख रही थीं लेकिन डायना बेग की गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे को छूकर विकेटकीपर के हाथों में चली गई। हरलीन शॉट लगाने के प्रयास में आउट हो गईं।