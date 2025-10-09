पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल की राह मुश्किल, हार की हैट्रिक ने बढ़ाई टेंशन

वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल की राह पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो गई है। भारत और श्रीलंका में जारी इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम हार की हैट्रिक लगा चुकी है।

आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल की राह पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो गई है। भारत और श्रीलंका में जारी इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम हार की हैट्रिक लगा चुकी है। पाकिस्तान की टीम का खाता तक नहीं खुला है। पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान की टीम सबसे आखिरी पायदान पर है। टीम को 7 लीग मैच खेलने हैं और इनमें से टीम तीन मैच खेल चुकी है और तीनों में हार झेल चुकी है। इस वजह से टीम के टॉप 4 में पहुंचने के चांस खत्म तो नहीं हुए, लेकिन काफी हद तक कम जरूर हो गए हैं।

पाकिस्तान की टीम अभी भी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर सकती है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान की टीम को अपने बाकी के बचे चार मैचों में जीत दर्ज करनी होगी। पाकिस्तान की टीम यहां से अगर एक भी मुकाबला हारती है तो फिर सेमीफाइनल की रेस से बाहर भी हो सकती है, क्योंकि इसके बाद टीम के तीन ही मुकाबले बचेंगे और टीम ज्यादा से ज्यादा 6 अंकों तक पहुंच पाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तान की टीम को अब यहां से फूंक-फूंककर कदम रखना होगा।