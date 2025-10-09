Pakistan Women Cricket Team is in danger to get out from Womens Cricket World Cup 2025 after 3 losses पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल की राह मुश्किल, हार की हैट्रिक ने बढ़ाई टेंशन, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Pakistan Women Cricket Team is in danger to get out from Womens Cricket World Cup 2025 after 3 losses

वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल की राह पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो गई है। भारत और श्रीलंका में जारी इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम हार की हैट्रिक लगा चुकी है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 9 Oct 2025 10:39 AM
आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल की राह पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो गई है। भारत और श्रीलंका में जारी इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम हार की हैट्रिक लगा चुकी है। पाकिस्तान की टीम का खाता तक नहीं खुला है। पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान की टीम सबसे आखिरी पायदान पर है। टीम को 7 लीग मैच खेलने हैं और इनमें से टीम तीन मैच खेल चुकी है और तीनों में हार झेल चुकी है। इस वजह से टीम के टॉप 4 में पहुंचने के चांस खत्म तो नहीं हुए, लेकिन काफी हद तक कम जरूर हो गए हैं।

पाकिस्तान की टीम अभी भी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर सकती है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान की टीम को अपने बाकी के बचे चार मैचों में जीत दर्ज करनी होगी। पाकिस्तान की टीम यहां से अगर एक भी मुकाबला हारती है तो फिर सेमीफाइनल की रेस से बाहर भी हो सकती है, क्योंकि इसके बाद टीम के तीन ही मुकाबले बचेंगे और टीम ज्यादा से ज्यादा 6 अंकों तक पहुंच पाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तान की टीम को अब यहां से फूंक-फूंककर कदम रखना होगा।

वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में न्यूजीलैंड की टीम भी अभी खाली हाथ है, लेकिन टीम अभी सिर्फ दो ही मैच हारी है। न्यूजीलैंड के पास अभी भी 10 अंकों तक पहुंचने का मौका है, जबकि पाकिस्तान की टीम 8 अंकों तक ही पहुंच पाएगी। पाकिस्तान के दो मुश्किल मुकाबले खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और मेजबान श्रीलंका से पाकिस्तान की टीम को भिड़ना है। श्रीलंका की टीम अपनी परिस्थितियों में फेवरिट होगी। ऐसे में पाकिस्तान को आखिरी मैच में चुनौती मिलेगी। पाकिस्तान ने तीनों मैच बड़े अंतर से गंवाए हैं। ऐसे में नेट रन रेट भी पाकिस्तान बाद में बचाकर नहीं रखेगा।

Pakistan Cricket Team Womens Cricket World cup 2025
