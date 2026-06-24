पाकिस्तान की टीम को अब क्या सीधे नहीं मिलेगी T20 वर्ल्ड कप 2028 में एंट्री? जानिए क्या हैं नियम
Pakistan Women Cricket Team के लिए आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 अच्छा नहीं गया है। टीम टॉप 4 तो छोड़िए टॉप 8 में भी फिनिश नहीं कर पाएगी। ऐसे में क्या उसे अगले टी20 विश्व कप का टिकट नहीं मिलेगा? जानिए
Pakistan Women Cricket Team के लिए इंग्लैंड एंड वेल्स में जारी आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 अच्छा नहीं गया है। पाकिस्तान की टीम लगातार तीन मैच हारने के साथ इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई थी, जबकि चौथा मैच हारने के साथ उनको एक और बड़ा झटका लग सकता था और उन्हें अगले टी20 विश्व कप की डायरेक्ट एंट्री से हाथ धोना पड़ सकता था। आईसीसी के एक नियम के हिसाब से पाकिस्तान को सीधी एंट्री अगले टी20 विश्व कप के लिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे नियम की वजह से सबसे पहले उन्हें ही एंट्री मिलेगी। इसके पीछे की पूरी कहानी आप समझ लीजिए।
दरअसल, आईसीसी ने मौजूदा वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में दो ग्रुप बनाए हैं। इनमें 6-6 टीमें शामिल हैं। ग्रुप की दो टेबल टॉपर टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी। इसके बाद चार-चार टीमें दोनों ग्रुप से एलिमिनेट हो जाएंगी। हालांकि, उनमें से दो-दो टीमों को फिर भी खुशी का एक पल मिलेगा, क्योंकि उन्हें अगले टी20 विश्व कप के लिए सीधी एंट्री मिलेगी। आईसीसी का नियम कहता है कि जो भी टीम इस टी20 विश्व कप के ग्रुप फेज तक हर ग्रुप से टॉप 4 में रहेगी, उसे अगले टी20 विश्व कप के लिए सीधे एंट्री मिलेगी।
पाकिस्तान को मिलेगी सीधे एंट्री
इस केस में पाकिस्तान की टीम को सीधे एंट्री नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ग्रुप ए में पाकिस्तान है और पाकिस्तान की टीम पांचवें पायदान से आगे नहीं जा सकती। इस तरह पाकिस्तान को सीधे एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन आईसीसी का ही एक नियम है, जिसकी बदौलत पाकिस्तान को कोई वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के अगले एडिशन से बाहर नहीं कर सकता। वह नियम है होस्ट नेशन का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अगले महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी मिली हुई है। ऐसे में पाकिस्तान तो उसमें जरूर खेलेगा। अगर पाकिस्तान के पास उसकी मेजबानी नहीं होती तो फिर डायरेक्ट एंट्री उनको नहीं मिलती।
इस केस में पाकिस्तान को क्वालीफायर्स या फिर आगे रैंकिंग के आधार पर टूर्नामेंट में जाने का मौका मिलता। चूंकि पाकिस्तान मेजबान है तो पहले पाकिस्तान उसमें रहेगा और फिर बाकी की 8 टीमें इस टूर्नामेंट से आगे क्वालीफाई करेंगी। इस तरह सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने वाली टीमों का फोकस अब अपने-अपने ग्रुप में टॉप 4 में फिनिश करने पर होगा। ग्रुप ए से इस तरह नीदरलैंड को अगले विश्व कप के लिए सीधी एंट्री मिलने के चांस कम हैं, जबकि ग्रुप बी से आयरलैंड की टीम के साथ-साथ स्कॉटलैंड के भी टॉप 4 से बाहर रहने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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