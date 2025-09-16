एशिया कप के बॉयकॉट की धमकी से पीछे हटा पाकिस्तान, यूएई में ही रहेगा

आईसीसी ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मांग ठुकरा दी है। उसके बाद इसे लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि अब क्या पाकिस्तान एशिया कप का बहिष्कार करेगा, जैसा कि उसने धमकी दी थी। इस बीच क्रिकइन्फो की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान बॉयकॉट नहीं करेगा।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग को लेकर धमकी दी थी। आईसीसी को चेतावनी दी थी अगर उसकी मांग नहीं मानी गई तो पाकिस्तान एशिया कप का बहिष्कार कर सकता है। आईसीसी ने अपना फैसला सुना दिया है। रेफरी पायक्रॉफ्ट कहीं नहीं जाएंगे। पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई है। और अब खबर है कि पाकिस्तान भी कहीं नहीं जाएगा। पाकिस्तानी टीम यूएई में ही रहेगी। एशिया कप खेलेगी।

ईएसपीएन क्रिकन्फो की रिपोर्ट को मानें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टूर्नामेंट का बहिष्कार नहीं करेगा। इसका मतलब है कि 17 सितंबर को पाकिस्तान मेजबान यूएई से भिड़ेगा। ग्रुप ए से भारत पहले ही सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर चुका है, ऐसे में बुधवार का मैच बहुत अहम है। पाकिस्तान या यूएई में से जो भी ये मैच जीतेगा, सुपर-4 के लिए उसका दावा मजबूत हो जाएगा।

इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट की शिकायत की थी। बोर्ड ने उन्हें एशिया कप से तत्काल हटाने की मांग की थी। पीसीबी अधिकारियों ने धमकी दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान एशिया कप का बहिष्कार करेगा। आईसीसी ने मंगलवार को पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी।

पूरे मामले की शुरुआत 14 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान मैच से हुई। टॉस के दौरान दोनों टीमों के कप्तानों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। एकतरफा मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी। मैच के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और सभी खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के क्रिकेटरों से हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा और कोच माइक हेसन भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के लिए इंडियन ड्रेसिंग रूम की तरफ भी गए, लेकिन उसका दरवाजा बंद हो गया। इससे बौखलाए पाकिस्तान के कप्तान आगा ने पोस्ट-मैच प्रजेंटेशन का बहिष्कार कर दिया।