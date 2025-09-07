पाकिस्तान करेगा चैंपियन टीम की मेजबानी, 17 साल बाद इस स्टेडियम में होगी इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी

पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेली जाएगी। इस मैदान पर 17 साल बाद कोई इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। यहां पाकिस्तान ने पिछला मैच अप्रैल 2008 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था।

पाकिस्तान को 4 साल बाद साउथ अफ्रीका की मेजबानी करने का मौका मिला है। साउथ अफ्रीकी टीम अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। इस टूर का आगाज 2 मैच की टेस्ट सीरीज के साथ होगा। दोनों टीमें अपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नए चक्र की शुरुआत करेगी। वहीं टेस्ट के बाद 6 मैचों की लिमिटेड मैच होंगे, जिसमें 3 मैच की टी20 तो इतने ही मैच की वनडे सीरीज होगी। साउथ अफ्रीका के पाकिस्तान दौरा का आगाज 12 अक्टूबर से होगा। साउथ अफ्रीका आखिरी बार पाकिस्तान दौरे पर 2021 में गई थी जब बाबर आजम की अगुवाई वाली टेस्ट टीम ने उन्हें 0-2 से धूल चटाई थी।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की वेबसाइट के अनुसार, पीसीबी के मुख्य परिचालन अधिकारी सुमैर अहमद सैयद ने कहा, "हम अपने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2025-27 अभियान की शुरुआती सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।"

उन्होंने कहा, "17 साल बाद फैसलाबाद में वनडे क्रिकेट की वापसी एक विशेष क्षण है। इकबाल स्टेडियम हमारे क्रिकेट इतिहास में एक गौरवपूर्ण स्थान रखता है और हम देश के इस हिस्से में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को वापस लाने के लिए उत्साहित हैं।"