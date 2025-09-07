Pakistan will host WTC Champion South Africa international cricket will return to this stadium after 17 years पाकिस्तान करेगा चैंपियन टीम की मेजबानी, 17 साल बाद इस स्टेडियम में होगी इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Pakistan will host WTC Champion South Africa international cricket will return to this stadium after 17 years

पाकिस्तान करेगा चैंपियन टीम की मेजबानी, 17 साल बाद इस स्टेडियम में होगी इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी

पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेली जाएगी। इस मैदान पर 17 साल बाद कोई इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। यहां पाकिस्तान ने पिछला मैच अप्रैल 2008 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 7 Sep 2025 11:45 AM
share Share
Follow Us on
पाकिस्तान करेगा चैंपियन टीम की मेजबानी, 17 साल बाद इस स्टेडियम में होगी इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी

पाकिस्तान को 4 साल बाद साउथ अफ्रीका की मेजबानी करने का मौका मिला है। साउथ अफ्रीकी टीम अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। इस टूर का आगाज 2 मैच की टेस्ट सीरीज के साथ होगा। दोनों टीमें अपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नए चक्र की शुरुआत करेगी। वहीं टेस्ट के बाद 6 मैचों की लिमिटेड मैच होंगे, जिसमें 3 मैच की टी20 तो इतने ही मैच की वनडे सीरीज होगी। साउथ अफ्रीका के पाकिस्तान दौरा का आगाज 12 अक्टूबर से होगा। साउथ अफ्रीका आखिरी बार पाकिस्तान दौरे पर 2021 में गई थी जब बाबर आजम की अगुवाई वाली टेस्ट टीम ने उन्हें 0-2 से धूल चटाई थी।

ये भी पढ़ें:एशिया कप में 1 टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन; PAK को कोहली से ज्यादा रोहित ने कूटा

वनडे सीरीज फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेली जाएगी। इस मैदान पर 17 साल बाद कोई इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। यहां पाकिस्तान ने पिछला मैच अप्रैल 2008 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की वेबसाइट के अनुसार, पीसीबी के मुख्य परिचालन अधिकारी सुमैर अहमद सैयद ने कहा, "हम अपने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2025-27 अभियान की शुरुआती सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।"

ये भी पढ़ें:गिल को नेट्स में देख जब हैरान हो गए थे कोहली-धोनी, पूर्व कोच ने बताया किस्सा

उन्होंने कहा, "17 साल बाद फैसलाबाद में वनडे क्रिकेट की वापसी एक विशेष क्षण है। इकबाल स्टेडियम हमारे क्रिकेट इतिहास में एक गौरवपूर्ण स्थान रखता है और हम देश के इस हिस्से में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को वापस लाने के लिए उत्साहित हैं।"

पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में और दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। T20I सीरीज का पहला मैच 28 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा और फिर टीमें दूसरे और तीसरे मैच के लिए लाहौर वापस आएंगी।

Pakistan Cricket Team South Africa Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |