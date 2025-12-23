पाकिस्तान ICC से करेगा भारत की शिकायत, मोहसिन नकवी बोले- भारतीय खिलाड़ियों का रवैया...
मोहसिन नकवी ने कहा कि अंडर-19 एशिया कप फाइनल के दौरान भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उकसाते रहे। पाकिस्तान इस घटना के बारे में ICC को औपचारिक रूप से जानकारी देगा।
पाकिस्तान ने हाल ही में भारत को फाइनल में हराकर अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीत लिया है। खिताबी मुकाबले में भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच खूब नोक-झोंक हुई। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB भारतीय अंडर-19 खिलाड़ियों के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की योजना बना रहा है। इस बात की पुष्टि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने की, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के भी प्रमुख हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 21 दिसंबर को U19 एशिया कप का फाइनल खेला गया था, इस मैच में पाकिस्तान ने 191 रनों से बड़ी जीत दर्ज की थी।
पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने आठ विकेट के नुकसान पर 347 रनों का बड़ा स्कोर बोर्ड पर लगाया। समीर मिन्हास ने एक ऐतिहासिक पारी खेलते हुए शतक बनाया। इस स्कोर का पीछा करते हुए भारतीय टीम 26.2 ओवर में सिर्फ 156 रनों पर ऑल आउट हो गई।
यह जीत पाकिस्तान के लिए खास थी क्योंकि यह 13 साल में उनका पहला अंडर-19 एशिया कप खिताब था और इतिहास में यह सिर्फ दूसरी बार था जब उन्होंने यह टूर्नामेंट जीता है।
मैच के बाद रिसेप्शन में मीडिया से बात करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान इस मामले को ICC के पास ले जाएगा। उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों पर खेल के दौरान हद पार करने का आरोप लगाया।
मोहसिन नकवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "अंडर-19 एशिया कप फाइनल के दौरान भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उकसाते रहे। पाकिस्तान इस घटना के बारे में ICC को औपचारिक रूप से जानकारी देगा। राजनीति और खेल को हमेशा अलग रखना चाहिए।"
सरफराज अहमद ने भी इस मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का बर्ताव क्रिकेट के उसूलों के खिलाफ था।
सरफराज ने कहा, "गेम के दौरान भारत का बर्ताव सही नहीं था, और उनका व्यवहार क्रिकेट की भावना के खिलाफ था। इसके बावजूद, हमने खेल भावना के साथ अपनी जीत का जश्न मनाया। क्रिकेट हमेशा सही भावना से खेला जाना चाहिए; भारत ने जो किया वह उनके अपने कामों को दिखाता है।"