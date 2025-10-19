Cricket Logo
जब क्रिकेटर बनें जानलेवा हमले के शिकार, हर बार पाकिस्तान रहा गुनहगार

Sun, 19 Oct 2025 07:08 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पाकिस्तान के एयरस्ट्राइक का शिकार बने 3 अफगानिस्तानी क्रिकेटरों के निधन के बाद पूरा खेल जगत स्तब्ध है। आईसीसी से लेकर बीसीसीआई तक हर कोई खिलाड़ियों के प्रति अपना शोक व्यक्त कर रहा है। पाकिस्तान के इस हमले के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो आगामी ट्राई सीरीज से भी हटने का फैसला किया है जिसमें पाकिस्तान के अलाव श्रीलंकाई टीम भी शामिल है। बोर्ड के इस फैसले को कप्तान राशिद खान का भी समर्थन मिला है जो इन खिलाड़ियों के निधन से काफी दुखी हैं। राशिद खान तो अब पाकिस्तान सुपर लीग का भी बॉयकॉट कर रहे हैं, उन्होंने अपने X अकाउंट से PSL की टीम का नाम भी हटा दिया है। मगर यह पहला मौका नहीं है जब क्रिकेटर्स ऐसे जानलेवा हमले का शिकार बना हैं। इससे पहले भी ऐसी 2 घटनाएं हो चुकी है, हैरानी की बात यह है कि हर बार पाकिस्तान गुनहगार रहा है।

लाहौर में हुआ श्रीलंकाई टीम पर हमला (2009)

लाहौर में दूसरे टेस्ट के दौरान, नकाबपोश आतंकवादियों ने गद्दाफी स्टेडियम जा रही श्रीलंकाई टीम की बस को निशाना बनाया। कप्तान महेला जयवर्धने और उपकप्तान कुमार संगकारा के साथ-साथ अजंता मेंडिस, थिलन समरवीरा और थरंगा परवितरणा को मामूली चोटें आईं। इस हमले में छह सुरक्षाकर्मियों और दो नागरिकों की जान चली गई। टेस्ट मैच तुरंत रद्द कर दिया गया और दौरा रद्द कर दिया गया। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक के बाद यह पहली बार था जब खिलाड़ियों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि टीमों को विदेशों में कितने गंभीर खतरों का सामना करना पड़ सकता है।

कराची में हुए आत्मघाती हमले के बाद न्यूजीलैंड दौरा रद्द (2002)

कराची के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के बाहर हुए एक आत्मघाती बम विस्फोट के बाद न्यूजीलैंड को अपना पाकिस्तान दौरा रद्द करना पड़ा। हालांकि खिलाड़ी सुरक्षित रहे, लेकिन फिजियो डेल शेकेल को मामूली चोटें आई हैं। आईसीसी रेफरी माइक प्रॉक्टर ने कहा, "सुरक्षा स्थिति को देखते हुए, पीसीबी, एनजेडसी और ब्लैक कैप्स टीम मैनेजर जेफ क्रो के बीच आपसी सलाह-मशविरा के बाद दौरा रद्द कर दिया गया है।"

पीसीबी निदेशक ब्रिगेडियर मुनव्वर राणा ने उस दौरान कहा था कि यह वास्तव में हमारे देश और हमारे क्रिकेट के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है... लेकिन यह घटना वास्तव में हमारे नियंत्रण से बाहर थी।

