2024 टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को USA ने बुरी तरह रगड़ा था, भारत को रहना होगा सतर्क
इतिहास गवाह है कि यूएसए की टीम किसी भी बड़े उलटफेर की क्षमता रखती है। भारतीय टीम को विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इसी यूएसए ने 2024 के विश्व कप में पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर क्रिकेट जगत को स्तब्ध कर दिया था।
आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के तीसरे ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने जा रहा है। हालांकि कागजों पर टीम इंडिया बेहद मजबूत नजर आती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि यूएसए की टीम किसी भी बड़े उलटफेर की क्षमता रखती है। भारतीय टीम को विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इसी यूएसए ने 2024 के विश्व कप में पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर क्रिकेट जगत को स्तब्ध कर दिया था।
2024 में अमेरिका ने किया था बड़ा उलटफेर
साल 2024 में डलास के ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में यूएसए ने पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रदर्शन किया था, वह आज भी भारतीय कोच और कप्तान के दिमाग में होगा। उस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में, यूएसए के कप्तान मोनांक पटेल के शानदार अर्धशतक (50 रन) और एंड्रियस गौस की 35 रनों की पारी की बदौलत टीम ने मैच टाई करा दिया था। अंततः सुपर ओवर में यूएसए ने बाजी मारकर पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर धकेल दिया था। सुपर ओवर में अमेरिका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 6 गेंदों में 18 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान सिर्फ 13 रन ही बना सकी और 1 विकेट भी खो दिया था। इस तरह अमेरिका ने उस मुकाबले को 5 रनों से जीत लिया था और इतिहास रच दिया था। विश्व क्रिकेट में उस घटना के कारण अमेरिका ने खास छाप छोड़ी थी। भारत के खिलाफ अमेरिकी की टीम हार गई थी, लेकिन भारत भी 110 रनों का लक्ष्य 19वें ओवर में ही चेज कर सका था। भारत और पाकिस्तान जैसी बड़ी टीमों को कड़ी टक्कर देने का यह टीम माद्दा रखती है।
भारत को सावधान रहने की जरूरत
2026 में यूएसए की टीम अब केवल एक नई टीम के रूप में नहीं, बल्कि एक परिपक्व टीम के रूप में उतरी है। यह टीम बड़े मंच पर अपनी धाक जमाने को बेताब है। उनकी 'गोल्डन जनरेशन' के कई खिलाड़ी, जैसे सौरभ नेत्रवलकर, मोनांक पटेल और एंड्रियस गौस, अभी भी टीम का हिस्सा हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जीत की पटकथा लिखी थी।
भारतीय टीम के पास इतिहास रचने का मौका
भारतीय टीम के पास इस बार इतिहास रचने का मौका है। अब तक कोई भी टीम घरेलू सरजमीं पर टी20 विश्व कप नहीं जीत पाई है और न ही अपना खिताब डिफेंड कर पाई है। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में भारत इन दोनों रिकॉर्ड्स को तोड़ने के इरादे से उतरेगा। हालांकि, वानखेड़े की पिच पर यूएसए के गेंदबाज जैसे सौरभ नेत्रवलकर और नोस्टुश केंजीगे भारतीय टॉप आर्डर के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं।
