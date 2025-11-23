Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Pakistan vs Zimbabwe Usman Tariq Joins Elite Club Becomes Fourth Pakistani Bowler with a T20I Hat Trick
पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक ने ली हैट्रिक, ऐसा करने वाले चौथे गेंदबाज बने

संक्षेप:

पाकिस्तान के गेंदबाज उस्मान तारिक T20I हैट्रिक बनाने वाले चौथे पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने रविवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में हैट्रिक ली। मोहम्मद हसनैन, फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह चौथे पाकिस्तानी खिलाड़ी बने।

Sun, 23 Nov 2025 10:13 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक ने रविवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में हैट्रिक हासिल की। तारिक ने त्रिकोणीय सीरीज के चौथे मुकाबले में ये कारनामा किया। वह टी20 इंटरनेशनल में हैट्रिक लेने वाले पाकिस्तान के चौथे गेंदबाज बन गए हैं। उस्मान तारिक ने अपनी हैट्रिक जिम्बाब्वे की पारी के 10वें ओवर में पूरी की। तारिक ने अपने दूसरे ओवर में बिना रन दिए तीन विकेट चटकाए।

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बाबर आजम (74) और साहिबजादा फरहान (63) के शानदार अर्धशतकों की बदौलत 195/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की पारी जब 10वें ओवर में थी, तब उस्मान तारिक का जादू चला। तारिक की यह शानदार उपलब्धि पाकिस्तानी क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गई है, जहां उन्होंने एक ही ओवर में तीन लगातार गेंदों पर तीन विकेट लेकर विपक्षी टीम के मध्यक्रम को तहस-नहस कर दिया।

10वें ओवर की दूसरी गेंद पर तारिक ने टोनी मुनयोंगा को आउट किया। इसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने तशिंगा मुसेकिवा को क्लीन बोल्ड किया। तारिक ने वेलिंगटन मसाकाद्जा को जीरो पर आउट कर अपनी हैट्रिक पूरी की। उस्मान तारिक अब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पाकिस्तान के चौथे गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले पाकिस्तान के लिए मोहम्मद हसनैन, फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज हैट्रिक ले चुके हैं।

T20I में पाकिस्तान के लिए हैट्रिक

फहीम अशरफ बनाम SL, अबू धाबी, 2017

मोहम्मद हसनैन बनाम SL, लाहौर, 2019

मोहम्मद नवाज बनाम AFG, शारजाह, 2025

उस्मान तारिक बनाम ZIM, रावलपिंडी, 2025*

Pakistan Cricket Team
