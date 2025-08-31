पाकिस्तान ने यूएई को ऐसा धोया कि टूट गया श्रीलंका-नेपाल का रिकॉर्ड; इस मामले में भारत नंबर-1
यूएई के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 207 रन बोर्ड पर लगाए। इसी के साथ उन्होंने T20I में पहले बैटिंग करते हुए सबसे अधिक 200 प्लस रन बनाने के मामले में श्रीलंका और नेपाल को पछाड़ा।
पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज के दूसरे मुकाबले में यूएई को 31 रनों से हराकर अपना लगातार दूसरा मैच जीता। इस जीत के साथ पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं काफी हद तक बन गई है। यूएई के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 207 रन बोर्ड पर लगाए। इसी के साथ उन्होंने T20I में पहले बैटिंग करते हुए सबसे अधिक 200 प्लस रन बनाने के मामले में श्रीलंका और नेपाल को पछाड़ा। यूएई 208 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 176 ही रन बना पाई। पाकिस्तान की जीत के हीरो सैम अयूब रहे जिन्होंने 38 गेंदों पर 69 रनों की धुआंधार पारी खेली।
टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम के लिए सैम अयूब ने ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़ा, वहीं उनके अलावा हसन नवाज ने 215.38 के स्ट्राइक रेट के साथ 26 गेंदों पर 56 रनों की शानदार पारी खेली। इन दोनों खिलाड़ियों के दम पर पाकिस्तान की टीम 200 के पार पहुंचने में कामयाब रही।
यह T20I में 12वां मौका है जब पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 200 से अधिक का स्कोर बनाया। इसी के साथ उन्होंने श्रीलंका और नेपाल को पछाड़ा जिन्होंने यह कारनामा 11-11 बार किया। इस लिस्ट में भारत नंबर-1 पर है जिन्होंने 32 बार पहले बैटिंग करते हुए 200 से अधिक का स्कोर बनाया।
T20I में पहले बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक 200+ स्कोर बनाने वाली टीमें-
32 - भारत
22 - न्यूजीलैंड
17 - वेस्टइंडीज
16 - साउथ अफ्रीका
15 - ऑस्ट्रेलिया
14 - इंग्लैंड
12 - पाकिस्तान*
11 - श्रीलंका
11 - नेपाल
208 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए यूएई के लिए कप्तान मोहम्मद वसीम ने 18 गेंदों पर 33 तो आसिफ खान ने 35 गेंदों पर 77 रनों की धुआंधार पारियां खेली, मगर वह यूएई को जीत नहीं दिला पाए और टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 176 रन ही बना पाई।