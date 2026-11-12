पाकिस्तान-श्रीलंका पहला मैच ड्रॉ की कगार पर पहुंचा, टेस्ट इतिहास में पहली बार दिखा ऐसा 'चौका'
PAK vs SL 1st Test Day 4: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट मैच में रिजल्ट निकलने की उम्मीद बहुत कम है। पाकिस्तान के पास चौथे दिन 45 रनों की बढ़त है। पाकिस्तान ने दूसरी पारी में एक विकेट गंवाया है।
पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच रावलपिंडी में पहला टेस्ट मैच ड्रॉ की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गुरुवार को मैच के चौथे दिन पाकिस्तान ने स्टंप्स तक दूसरी पारी में 21.2 ओवर में एक विकेट पर 57 रन जुटाए। खराब रोशनी और बारिश के कारण दिन का खेल समय से पहले रोकना पड़ा। ओपनर अजान अवैस 22 और मोहम्मद ताहा 24 रन बनाकर नाबाद हैं। पाकिस्तान के पास फिलहाल 45 रनों की बढ़त है। पाकिस्तान ने पहली पारी 434/9 के स्कोर पर घोषित की थी, जिसके जवाब में श्रीलंका ने 446 रन बटोरे। श्रीलंका को पहली पारी के आधार पर महज 12 रनों की बढ़त मिली।
मैच के आखिरी दिन ऐसा होना बेहद मुश्किल
शुक्रवार को रावलपिंडी टेस्ट का पांचवां और आखिरी दिन है। आखिरी दिन पाकिस्तान की कोशिश दूसरी पारी में तकरीबन 300 रन जुटाकर पारी घोषित करने की होगी ताकि श्रीलंका को कठिन लक्ष्य दिया जा सके। लेकिन सपाट पिच पर अंतिम दिन श्रीलंका के 10 विकेट चटकाना बेहद मुश्किल होगा। मैच का रिजल्ट निकलने की उम्मीद बहुत कम है। हालांकि, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और कुछ भी हो सकता है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने पर श्रीलंका ने 404/4 बनाकर मैच पर पकड़ बना ली लेकिन चौथे दिन पाकिस्तान वापसी करने में कामयाब रहा। श्रीलंका ने 6 विकेट केवल 42 रन जोड़कर खो दिए। धनंजय डी सिल्वा (167) और कप्तान कुसल मेंडिस (119) ने शतक लगाया लेकिन डेब्यूटेंट सादिक खान ने पहली पारी में 7 विकेट लेकर महफिल लूट ली।
टेस्ट इतिहास में पहली बार दिखा ऐसा 'चौका'
रावलपिंडी में ऐतिहासिक 'चौका' को देखने मिला। दरअसल, पाकिस्तान ने इस मैच में चार खिलाड़ियों को डेब्यू का मौका दिया और सभी ने छाप छोड़ी। तेज गेंदबाज सादिक के अलावा बल्लेबाज तैयब आरिफ, ऑलराउंडर मोहम्मद ताहा और अरफात मिन्हास ने टेस्ट डेब्यू किया। आरिफ ने पहली पारी में 51 गेंदों में 57, ताहा ने 105 गेंदों में 51 और मिन्हास ने 72 गेंदों में 52 रनों का योगदान दिया। पुरुष टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, जब एक ही टीम के चार डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों ने 50 प्लस रन बनाए हों या पांच विकेट हॉल लेने का कारनामा अंजाम दिया हो।
साकिब ऐसा करने वाले चौथे पाकिस्तानी बॉलर
साकिब डेब्यू टेस्ट में 7 विकेट लेने वाले पाकिस्तान के चौथे गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने चौथे दिन पाकिस्तान की शानदार वापसी कराई जिससे श्रीलंका की टीम 446 रन पर ऑलआउट हो गई। दूसरे सेशन के बीच में खराब रोशनी के कारण दोपहर 3:05 बजे खेल रोक दिया गया। इसके बाद बारिश के चलते दिन का खेल दोबारा शुरू नहीं हो सका।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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