लाहौर में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी पाकिस्तान की टीम, 17 महीने बाद शाहीन की वापसी तय

पाकिस्तान की टीम रविवार से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। टीम के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी की लंबे समय बाद खेल के सबसे लंबे प्रारूप में वापसी हो रही है। पहला मैच लाहौर में होगा।

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी की करीब 17 महीनों के लंबे अंतराल के बाद पाकिस्तान की टेस्ट टीम में वापसी हो रही है। पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच 12 अक्टूबर से लाहौर में शुरू होगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के नये चक्र में यह दोनों टीमों का पहला मैच होगा। पाकिस्तान टीम प्रबंधन ने 16 सदस्यीय टीम में चार विशेषज्ञ स्पिनरों को शामिल किया है। ऐसी चर्चा है कि ये मैच स्पिनरों की मददगार पिच पर खेले जायेंगे लेकिन टीम पहले टेस्ट में संतुलित गेंदबाजी आक्रमण के साथ उतरेगी।

शाहीन शाह अफरीदी, खुर्रम शहजाद के साथ नई गेंद संभालेंगे, जबकि स्पिन का दारोमदार नौमान अली और साजिद खान पर होगा। पच्चीस साल के शाहीन ने मई 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पिछला टेस्ट मैच खेला था। दक्षिण अफ्रीका ने डब्ल्यूटीसी चैंपियनशिप का फाइनल जून में लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता था। टीम को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में हालांकि कप्तान तेम्बा बावुमा की सेवाएं नहीं मिलेंगी। वह चोटिल होने के कारण इस दौरे पर नहीं आये हैं।

दक्षिण अफ्रीका भारत में दो टेस्ट, तीन वनडे और पांच टी-20 सीरीज से पहले पाकिस्तान में दो टेस्ट, तीन एकदिवसीय और तीन वनडे मैच खेलेगा, जो टी20 विश्व कप की उनकी तैयारी का एक बड़ा हिस्सा होगा। 2025-26 सीजन में उनका कोई घरेलू टेस्ट मैच नहीं है, लेकिन टी-20 विश्व कप से पहले पांच टी-20 मैचों के लिए वे वेस्टइंडीज की मेजबानी करेंगे।

पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर तक लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जायेगा, जबकि दूसरा टेस्ट 20 से 24 अक्टूबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा।

पाकिस्तान टीम: शान मसूद (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ अफरीदी, बाबर आजम, फैसल अकरम, हसन अली, इमाम-उल-हक, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), नोमान अली, रोहैल नजीर (विकेटकीपर), साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी