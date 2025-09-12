Pakistan vs Oman live score: पाकिस्तान बनाम ओमान चौथा मैच

Pakistan vs Oman live score: एशिया कप में पहली बार मैदान पर उतरेगा पाकिस्तान, ओमान से होगी टक्कर Pakistan vs Oman asia cup 2025 live score PAK vs Oman cricket match at Dubai International Cricket Stadium - cricket news
Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Fri, 12 Sep 2025 03:30 PM
Pakistan vs Oman live score: पाकिस्तान और ओमान के बीच एशिया कप 2025 का चौथा मुकाबला शुक्रवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करने उतरेगी। सलमान आगा की अगुवाई में पाकिस्तान की टीम ने पिछले 6 टी20 मैचों में से पांच जीते हैं, ऐसे में ओमान के खिलाफ भी टीम अपने दबदबे को कायम रखना चाहेगी। ओमान के साथ मुकाबला पाकिस्तानियों के लिए भारत के साथ होने वाले अहम मुकाबले से पहले आत्मविश्वास बढ़ाने और लय बनाए रखने का एक अच्छा अवसर है।

Pakistan vs Oman live score: पाकिस्तान क्रिकेट टीम और ओमान के बीच एशिया कप 2025 का चौथा मुकाबला शुक्रवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें पहली बार टूर्नामेंट में आमने-सामने होंगी।

