Hindi Newsक्रिकेटPAK vs NED Live Score: पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में जीता टॉस, देखें प्लेइंग XI
PAK vs NED Live Score: पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में जीता टॉस, देखें प्लेइंग XI

PAK vs NED Live Score: पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड्स आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच आज कोलंबो में खेला जाना है। इस मैच पर बारिश का तगड़ा साया है। मैच के लाइव अपडेट्स के लिए साथ बने रहें।

पाकिस्तान क्रिकेट टीम

Lokesh Khera| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Sat, 07 Feb 2026 10:36 AM IST
PAK vs NED Live Score: पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड्स आईसीसी में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच आज यानी शनिवार, 7 फरवरी को कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। इस मैच पर बारिश का तगड़ा साया है। रिपोर्ट के अनुसार कोलंबो का खराब मौसम मैच पर असर डाल सकता है। अगर Pakistan vs Neatherlands मैच बारिश की वजह से रद्द होता है तो पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल, इस मैच के रद्द होने से पाकिस्तान को नीदरलैंड्स के साथ पॉइंट शेयर करना होगा। वहीं पाकिस्तान 15 फरवरी को होने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले में हिस्सा लेने से पहले ही इनकार कर चुका है। पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड्स लाइव अपडेट्स के लिए साथ बने रहें-

7 Feb 2026, 10:28:10 AM IST

PAK vs NED Live Score: टॉस जीतकर क्या करें टीमें

PAK vs NED Live Score: टॉस जीतकर दोनों टीमों की नजरें फील्डिंग करने पर होगी। अगर बारिश खलल डालती है तो उनके पास DLS पार स्कोर को हासिल करने का मौका होगा। वहीं कोलंबो के इस मैदान पर चेजिंग रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है।

7 Feb 2026, 10:08:37 AM IST

PAK vs NED Live Cricket Score: टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान

PAK vs NED Live Cricket Score: पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप का एकमात्र खिताब 2009 में जीता था। 2021 में वे ट्रॉफी के नजदीक पहुंचे थे, मगर फाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2024 टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए बेहद खराब रहा था, टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। यूएसए जैसी छोटी टीम ने भी उन्हें धूल चटाई थी।

7 Feb 2026, 10:04:43 AM IST

PAK vs NED Live Cricket Score: कोलंबो में बारिश का साया

PAK vs NED Live Cricket Score: कोलंबो में आज बारिश का तगड़ा साया है। अगर पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड्स मैच धुलता है तो इससे पाकिस्तान को बड़ा धक्का लग सकता है।

7 Feb 2026, 09:39:23 AM IST

Pakistan vs Netherlands Live Score: नीदरलैंड का स्क्वॉड

माइकल लेविट, मैक्स ओ'डॉउड, बास डी लीडे, जैक लायन कैशेट, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स, नूह क्रोएस, रोएलोफ वैन डेर मेरवे, लोगान वैन बीक, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, पॉल वैन मीकेरेन, टिम वैन डेर गुग्टेन, साकिब ज़ुल्फ़िकार, फ्रेड क्लासेन

7 Feb 2026, 09:07:58 AM IST

Pakistan vs Netherlands Live Score: पाकिस्तान स्क्वॉड

Pakistan vs Netherlands Live Score: फखर जमान, सईम अयूब, बाबर आजम, सलमान आगा (कप्तान), ख्वाजा नफे (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, साहिबजादा फरहान, उस्मान खान, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक

Pakistan Cricket Team T20 World Cup 2026

