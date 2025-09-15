सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान की कर दी घनघोर बेइज्जती, 'पोपटवाड़ी' के रूप में दिया नया नाम; जानें मतलब

मुंबई क्रिकेट की बोलचाल की भाषा में, पोपटवाड़ी टीम एक कमज़ोर टीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुंबई क्रिकेट जगत में, पोपटवाड़ी टीम मुहावरा दिलीप सरदेसाई जैसे कई पुराने दिग्गज खूब इस्तेमाल किया करते थे।

पूर्व भारतीय कप्तान और मौजूदा एक्सपर्ट सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 'पोपटवाड़ी' के रूप में नया नाम दिया है। मुंबई क्रिकेट में इस शब्द का इस्तेमाल काफी होता है। गावस्कर ने पाकिस्तान को यह नाम भारत की धमाकेदार जीत के बाद दिया। एशिया कप 2025 के 6ठे मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए भारत के सामने 128 रनों का टारगेट रखा था जिसे टीम इंडिया ने 25 गेंदें और 7 विकेट रहते आसानी से हासिल कर लिया। सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 47 रनों की कप्तानी पारी खेली, वहीं अभिषेक शर्मा ने तूफानी शुरुआत देते हुए 31 रन बनाए। कुलदीप यादव को 3 विकेट के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

मैच के बाद सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर गावस्कर ने कहा, "यह मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम जैसी नहीं लगी। यह पोपटवाड़ी टीम जैसी लग रही थी।"

मुंबई क्रिकेट की बोलचाल की भाषा में, पोपटवाड़ी टीम एक कमज़ोर टीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुंबई क्रिकेट जगत में, पोपटवाड़ी टीम मुहावरा दिलीप सरदेसाई जैसे कई पुराने दिग्गज खूब इस्तेमाल किया करते थे। जिन्होंने कई कमजोर गेंदबाजी आक्रमणों को 'पोपटवाड़ी' आक्रमण कहा था।

गावस्कर ने आगे कहा, "मैं दशकों से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फॉलो करता आ रहा हूं। मेरी सबसे पुरानी क्रिकेट यादों में से एक है, महान खिलाड़ी हनीफ मोहम्मद का खेल देखने के लिए चर्चगेट स्टेशन से वानखेड़े स्टेडियम तक दौड़ना। यह वही टीम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वे दूसरी टीमों को ज्यादा चुनौती दे पाएंगे।"

जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान नहीं तो, भारत को किन टीमों से सावधान रहना चाहिए, तो गावस्कर ने श्रीलंका और अफगानिस्तान का नाम लिया।