साहिबजाता फरहान ने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ वो कर दिखाया, जो T20I में बड़े-बड़े बल्लेबाज नहीं कर पाए

यह रिकॉर्ड है T20I क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का। गेंद नई हो या पुरानी बुमराह के खिलाफ छक्के लगाना कोई आसान काम नहीं है, मगर फिर भी साहिबजादा ने बुमराह के खिलाफ सबसे अधिक तीन छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने एशिया कप 2025 फाइनल में एक बार फिर अपनी टीम की शानदार शुरुआत दी। फखर जमन के साथ पारी का आगाज करते हुए उन्होंने पहले विकेट के लिए 84 रन जोड़े, इस दौरान 57 रन तो उन्होंने खुद ही बना डाले। भारतीय पारी के 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती का शिकार बनने से पहले साहिबजादा ने 5 चौके और तीन गगनचुंबी छक्के जड़े। इस दौरान उन्होंने टीम इंडिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी आड़े हाथों लिया। साहिबजादा ने बुमराह का सामना इसी एशिया कप में किया है, मगर उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जो बुमराह के खिलाफ आज तक कोई गेंदबाज नहीं कर पाया।

साहिबजादा फरहान ने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ फाइनल में एक छक्का जड़ा, वहीं इससे पहले वह उन्हें दो छक्के जड़ चुके थे।

T20I में जसप्रीत बुमराह के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के 3 - साहिबज़ादा फरहान

2 - एल्टन चिगुंबुरा

2 - लेंडल सिमंस

2 - कीरोन पोलार्ड

2 - मार्टिन गुप्टिल

2 - कैमरन ग्रीन

साहिबजादा फरहान का यह भारत के खिलाफ T20I में दूसरा अर्धशतक है, वह ऐसा करने वाले तीसरे पाकिस्तानी बने हैं।

T20I में पाकिस्तानी बल्लेबाजों द्वारा भारत के खिलाफ सबसे अधिक 50+ स्कोर 2 - मोहम्मद हफीज

2 - मोहम्मद रिजवान

2 - साहिबजादा फरहान*