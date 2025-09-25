Pakistan vs Bangladesh live score: फाइनल के लिए पूरी ताकत लगाएंगे पाकिस्तान -बांग्लादेश, दुबई में मचेगा धमाल Pakistan vs Bangladesh asia cup 2025 Super Fours live score PAK vs BAN cricket match at Dubai Stadium Mustafizur afridi - cricket news
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेटPakistan vs Bangladesh live score: फाइनल के लिए पूरी ताकत लगाएंगे पाकिस्तान -बांग्लादेश, दुबई में मचेगा धमाल
LIVE Updatesरिफ्रेश

Pakistan vs Bangladesh live score: फाइनल के लिए पूरी ताकत लगाएंगे पाकिस्तान -बांग्लादेश, दुबई में मचेगा धमाल

Pakistan vs Bangladesh Asia cup 2025 live score: एशिया कप के सुपर-4 चरण में गुरुवार को पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आमने-सामने होंगी। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मुकाबला होगा।

Pakistan vs Bangladesh live score: फाइनल के लिए पूरी ताकत लगाएंगे पाकिस्तान -बांग्लादेश, दुबई में मचेगा धमाल

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश लाइव स्कोर

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Thu, 25 Sep 2025 05:31 PM
हमें फॉलो करें

Pakistan vs Bangladesh live score: पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 का 17वां मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला काफी महत्वपूर्ण है। दुबई में होने वाले इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी, उसे फाइनल का टिकट मिलेगा, जहां वह भारत से रविवार को भिड़ेगा। पाकिस्तान ने एशिया कप के सुपर फोर चरण में दो मुकाबले खेले हैं और सिर्फ एक में जीत हासिल की है। वहीं बांग्लादेश की टीम ने भी एक ही मैच जीता है। दोनों टीमें भारत के खिलाफ हारी हैं और श्रीलंका के खिलाफ जीती हैं।

25 Sept 2025, 05:31:34 PM IST

Pakistan vs Bangladesh live score: पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश एशिया कप सुपर-4 मैच

Pakistan vs Bangladesh live score: पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 का सुपर फोर मुकाबला गुरुवार को खेला जाएगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले को जीतने वाली टीम फाइनल में एंट्री मारेगी।

PreviousNext
Pakistan Cricket Team Pakistan vs Bangladesh Asia Cup 2025

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।