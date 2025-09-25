Pakistan vs Bangladesh live score: पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश एशिया कप सुपर-4 मैच

Pakistan vs Bangladesh live score: पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 का 17वां मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला काफी महत्वपूर्ण है। दुबई में होने वाले इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी, उसे फाइनल का टिकट मिलेगा, जहां वह भारत से रविवार को भिड़ेगा। पाकिस्तान ने एशिया कप के सुपर फोर चरण में दो मुकाबले खेले हैं और सिर्फ एक में जीत हासिल की है। वहीं बांग्लादेश की टीम ने भी एक ही मैच जीता है। दोनों टीमें भारत के खिलाफ हारी हैं और श्रीलंका के खिलाफ जीती हैं।